Kommentar von Felix Haselsteiner

Sie kann eigentlich nur größer werden, die Olympia-Begeisterung in Mailand. Seit einem Jahr steht auf der Piazza della Scala, zwischen dem berühmten Opernhaus und der prächtigen Galleria Vittorio Emanuele II., ein recht unscheinbares Denkmal aus fünf olympischen Ringen, vor dem Touristen ab und an Fotos machen. Ansonsten ist von Vorfreude auf die Spiele in der Stadt nicht allzu viel zu spüren. Wenn man nicht gerade im Baugewerbe tätig ist und unter Hochdruck an einem der zig Infrastrukturprojekte zwischen Mailand, Cortina und Bormio arbeitet, scheint es eine unbedeutende Wegmarke zu sein, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) und sein Präsident Thomas Bach am Donnerstag passieren.