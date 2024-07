Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft hat trotz einer ordentlichen Leistung die Generalprobe für die Olympischen Spiele verloren. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag in Saarbrücken dem Weltranglistensiebten Brasilien mit 1:3 (18:25, 22:25, 25:20, 21:25). Schon am Samstagmorgen (9 Uhr) bestreitet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ihr Auftaktspiel in Paris gegen Japan. Erstmals seit London 2012 sind die DVV-Männer wieder für die Sommerspiele qualifiziert. „Ich denke, dass das sehr ordentlich war. Wir können zuversichtlich anreisen“, sagte Kapitän Lukas Kampa.

Die Mannschaft um Starspieler Georg Grozer startete gegen die Brasilianer schlecht ins Spiel, zeigte dann aber im zweiten Satz eine Leistungssteigerung. Den dritten Satz gewann sie, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. Aufgrund des frühen Duells mit Japan nimmt das Team am Freitag nicht an der Eröffnungsfeier in Paris auf der Seine teil. Danach trifft die DVV-Auswahl in der Vorrunde noch auf den dreimaligen Olympiasieger USA (30. Juli/13 Uhr) und Südamerikameister Argentinien (2. August/9 Uhr).