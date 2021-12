Niedlich? Das Maskottchen Bing Dwen Dwen vielleicht. Aber wenn es um die Winterspiele in China insgesamt geht, dem Land, das Uiguren in Lager sperrt, ist schon von "Genocide-Games" die Rede.

Von Holger Gertz, Delmenhorst

Keine Frage, wo der olympische Geist leben würde, wenn es ihn gäbe: in Delmenhorst würde er leben. Metropolregion Nordwest, bei Frank Scheffka unterm Dach. Da würde er zu sich kommen. Da ginge es ihm gut. "Ich bin jetzt da, wo ich mich haben will, und das ist immer Delmenhorst", hat die hervorragende Band Element of Crime gesungen. Allmählich dämmert, wem das Lied gewidmet war.