Mehr Frauen- als Männerteams bei den olympischen Fußballturnieren, mehr Mixed-Wettbewerbe und erstmals bei Olympischen Spielen insgesamt mehr Athletinnen als Athleten: Das Internationale Olympische Komitee setzt den Trend der vergangenen Jahre fort, bei den Sommerspielen in Los Angeles 2028 sollen 5333 Frauen und 5167 Männer an den Start gehen. Das gab das IOC am Mittwoch nach einer Sitzung seines Exekutivkomitees bekannt. 10 500 Aktive insgesamt entsprechen genau der Marke von den Sommerspielen in Paris 2024, die Zahl der Medaillenentscheidungen steigt allerdings von 329 auf 351. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die vom Organisationskomitee vorgeschlagenen Sportarten Baseball/Softball, Cricket, Flag Football, Lacrosse und Squash in gut drei Jahren zum Programm gehören werden.

Beim Fußballturnier werden erstmals 16 Frauen-Teams dabei sein – 2024 waren es noch zwölf. Im Gegenzug gibt es beim Männerfußball nur noch zwölf Mannschaften. „Das spiegelt das Wachstum des Frauenfußballs auf der Welt wider“, sagte IOC-Sportdirektor Kit McConnell. Die Männer-Teams sind weiterhin einer Altersbegrenzung unterlegen, nur drei Olympia-Fußballer pro Team dürfen älter sein als 23 Jahre – schließlich ist der Fußball-Höhepunkt bei den Männern in Olympia-Jahren weiterhin die Europameisterschaft. Bei den Frauen gibt es diese Restriktion nicht, hier dürfen alle Nationen traditionell in Bestbesetzung antreten. Der Fußball-Weltverband Fifa hatte angeregt, in Los Angeles je 16 Teams bei Männern und Frauen zuzulassen.

Im Wasserball nehmen 2028 zwölf Frauenteams teil und damit erstmals genauso viele wie bei den Männern. Im Boxen gibt es erstmals die gleiche Zahl an Gewichtsklassen. Sechs Mixed-Wettbewerbe werden zudem dem Olympia-Programm hinzugefügt: in der Leichtathletik (4x100m-Mixedstaffel), im Bogenschießen, Golf, Turnen, Tischtennis und im neuen Küsten-Rudern/Beach Sprint. Weitere kleine Anpassungen in einzelnen Sportarten werden hinzukommen. Unter anderem nehmen im 3x3-Basketball bei der zweiten Auflage bei Männern und Frauen je zwölf Nationen statt acht teil – in Paris hatten die deutschen Frauen überraschend Gold gewonnen. Beim Schwimmen werden auch die 50 Meter Rücken, Schmetterling und Brust ins Programm aufgenommen, bisher waren nur die 50 Meter Freistil olympisch.