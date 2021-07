Bei den Olympischen Spielen in Japan werden auch die Fußballspiele der Männer und Frauen auf der nördlichen Insel Hokkaido ohne Zuschauer stattfinden. Gleiches gilt für die Baseball- und Softball-Wettbewerbe in Fukushima. Die Organisatoren widerriefen am Samstag ihren Plan, im Azuma Baseball Stadion in Fukushima Zuschauer zuzulassen. Ebenso wird es im Sapporo Dome auf Hokkaido keine Fans bei den Wettkämpfen geben. Die beiden Präfekturen hätten sich gegen Zuschauer entschieden, hieß es. Zuvor waren bereits Zuschauer bei allen Wettkampfstätten in Tokio wegen des Risikos einer Ausbreitung des Coronavirus untersagt worden. Tokio befindet sich von Montag an bis 22. August erneut im Corona-Notstand. Auch die am 23. Juli geplante Eröffnungsfeier in Tokio findet vor leeren Rängen statt. Die Organisatoren begründeten ihre Kehrtwende bezüglich Hokkaido mit der Schwierigkeit, Fans daran zu hindern, zwischen Tokio und Hokkaido zu pendeln. Zuvor war die Bevölkerung bereits aufgefordert worden, die nach Sapporo ausgelagerten Marathon- und Geh-Wettbewerbe nicht vom Streckenrand aus zu verfolgen. Gleiches gilt für die Radsport-Straßenrennen und den Triathlon.