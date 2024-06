Die Pole-Position kennt man eher aus dem Motorsport. Der Führende hat sie inne und damit freie Sicht nach vorn, zudem das Vergnügen, den Gegner zu schneiden und auszubremsen. Motorsport betreibt man mit unbezahlbaren und optimierten Autos mit dicken Reifen und Sicherheitssystemen. Da ist das Kunst- Turnen so ziemlich das Gegenteil. Und doch ist die Pole-Position gerade bei den deutschen Turnerinnen in aller Munde.

Denn am Wochenende findet in Rüsselsheim die zweite und abschließende Qualifikation statt, für jenes Ereignis, das nur alle vier Jahre steigt, die Olympischen Spiele, in deren Programm das Turnen eines der großen Ereignisse darstellt – stets mit voller Halle.

Frauenriege und Trainerstab standen auf der Matte und waren entsetzt

Nur, die deutschen Turnerinnen haben ein Problem. Sie stellen diesmal kein Team mit fünf Athletinnen, sondern nur drei Einzelturnerinnen. Zwei davon, Pauline Schäfer, die Schwebebalken-Weltmeisterin von 2017, und Sarah Voss haben sich durch Einzelleistungen bereits qualifiziert. Bleibt noch ein dritter Platz, um den sich die junge Helen Kevric und die erfahrene Elisabeth Seitz streiten, die beiden besten verbleibenden DTB-Turnerinnen, über deren einzelne Aussichten Frauen-Trainer Gerben Wiersma vor Rüsselsheim sagt: „Helen Kevric hat die Pole-Position.“

Angefangen hatte die Misere im Oktober, als das Ergebnis der Qualifikation für Paris feststand. Frauenriege und Trainerstab standen auf der Matte und starrten Löcher in die Luft vor Entsetzen. Ja, das Team war durch Verletzungen geschwächt, vor allem hatte die vielleicht wichtigste Turnerin fürs Team gefehlt: Seitz hatte sich einen Monat zuvor einen Achillessehnenriss zugezogen, lag im Krankenhaus und benötigte viel von ihrem Kampfgeist, um in dieser Situation irgendwie wieder Zuversicht zu entwickeln. Die Frage war, ob alles gut verheilen würde, ob sie wieder stabil turnen könne, und ihre Sicherheit – vor allem an ihrem Paradegerät Stufenbarren – zurückgewinnen kann.

Detailansicht öffnen Hat im Rennen um den Olympia-Startplatz die Pole-Position: Helen Kevric. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Die Riege hatte eigentlich weitere starke Turnerinnen und Talente, dennoch riss Seitz’ Ausfall ein Loch in die Punktebilanz. Nach der Qualifikation in Antwerpen folgte dann das Entsetzen: Denn dies war zugleich die Olympiaqualifikation, und das Wichtigste im Turnen ist eben die Teilnahme des gesamten Teams. Zwölf DTB-Turner fahren nun nach Paris, die deutschen Frauen aber nicht als Team, sondern nur als niedergeschmettertes Trio. Denn was die Gemüter komplett niederstreckte, war der Hohn des Schicksals. Insgesamt hatten sie 157,128 Punkte, was fehlte, waren nur 0,169 Punkte.

Doch auch im offiziellen Amateursport Turnen wird professionell gedacht. Antwerpen ist abgehakt, es geht jetzt um den letzten, den dritten Paris-Platz, also um die Pole-Position zweier Turnerinnen, die sich vielleicht sonst gut verstehen könnten, sie trainieren ja beide beim MTV Stuttgart, die sich nun aber in einer zugespitzten Konkurrenzsituation befinden. Womöglich sind sie als Wettkämpferinnen gar nicht so unterschiedlich, jedenfalls war Seitz mit 16 Jahren sicherlich schon so fokussiert und ehrgeizig wie Kevric, 16, es jetzt ist.

Seitz beherrscht den Stufenbarren, Kevric die Vielfalt

Dennoch kämpfen beide nun um den letzten Olympia-Startplatz, und da müssen die Gefühle und auch der Ärger raus. Zum Beispiel schien Kevric etwas genervt, als Seitz kürzlich bei der deutschen Meisterschaft endlich wieder mal richtig und vielleicht zu ausgiebig jubeln konnte, über eine einwandfreie Stufenbarren-Übung. Danach aber musste sie sich über ihre Bewertung ärgern. Sie fühlte sich etwas zurückgesetzt und sagte: „Mit 14,75 braucht es wenige Worte, um zu verstehen, dass ich relativ nah an einer Medaille sein könnte international“, sagte die 30-Jährige. Andererseits hat Konkurrentin Kevric für ihr Alter schon an allen vier Geräten hochkarätige Übungen im Programm, womöglich sogar noch mehr, sie dürfte in einem Mehrkampf gute Noten bekommen.

Denn es geht ausschließlich um die Frage, wer von den beiden die größeren Chancen auf einen Erfolg in Paris hat. Dabei wurden verschiedene Faktoren zusammengetragen, Erfahrung, Erfolge, auch die vermutliche körperliche Form, die eine lange abwesende, aber auch erfahrene Turnerin wie nun Seitz haben dürfte. So genau wie es nur geht, wird nun prognostiziert: nach den Final-Ergebnissen der vergangenen WM würde Kevric mit ihrer Mehrkampf-Wertung Rang vier belegen, Seitz den fünften Platz. Solche Vorhersagen unterliegen immer Unwägbarkeiten, man sollte sie nicht zu ernst nehmen in einem Sport wie dem Turnen. Jedoch ist es wohl die gerechteste Art, die Pole-Position nach der Qualifikation zu bestimmen.

Ehe aber berechnet wird, müssen die Übungen der Turnerinnen beurteilt werden. Es geht wie immer auch in diesem Duell um Höchstschwierigkeiten: um gestandene Doppelsalti, um zweifache Pirouetten auf einem zehn Zentimeter breiten Balken, um einen kraftraubenden und gleichzeitig künstlerisch wirkenden Vortrag am Boden, und um die brachiale Gewalt am Sprungbrett mit Drehungen und Salti, mit einer Landung in einem gedachten Eimer.