Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) fliegt mit einem 434-köpfigen Aufgebot zu den Sommerspielen nach Tokio (23. Juli bis 8. August). Am Montag wurden die abschließenden Kader der Fußballer (19 Spieler) sowie der Basketballer (12), die sich am Sonntag in Kroatien das Ticket gesichert hatten, bekannt gegeben. Das Team besteht aus 258 Männern und 176 Frauen. Angeführt wird die Delegation von DOSB-Präsident Alfons Hörmann, Chef de Mission ist Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport bim Dachverband. Die deutsche Olympia-Mannschaft ist die größte seit Peking 2008, als exakt die gleiche Anzahl an Athleten auf Medaillenjagd gegangen war. 1996 in Atlanta war die bislang größte deutsche Delegation am Start.