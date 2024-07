Es war der spektakuläre Abschluss einer bildgewaltigen Eröffnungsfeier: Die Schale mit dem olympischen Feuer stieg an einem Ballon in die Luft und blieb in sechzig Meter Höhe stehen, goldgelb leuchtend über dem nächtlichen Paris . Wer sich fragte, wer eine brennende Schale über den Dächern der Hauptstadt verantworten konnte, nahm möglicherweise überrascht zur Kenntnis: Das diesjährige olympische Feuer lodert nicht, es ist elektrisch.

Der Flammenring der Schale wird von 40 LED-Scheinwerfern erzeugt, und die vermeintliche Rauchwolke, die ihn umgibt, besteht aus Wasserdampf, der von 200 Hochdrucknebeldüsen hervorgebracht wird. Der Strom für die Leuchten kommt laut den Organisatoren aus zu 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen von Frankreichs staatlichem Energieversorger Électricité de France (EDF). Als die ehemaligen Olympia-Athleten Marie-José Pérec und Teddy Riner bei der Eröffnungsfeier als letzte Fackelträger im Jardin des Tuileries die Feuerschale „entzündeten“, wurde in Wahrheit also nur die LED-Beleuchtung eingeschaltet.

Detailansicht öffnen Sie entzünden gar nicht wirklich: Marie-José Pérec und Teddy Riner bei der Eröffnungsfeier. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Ideengeber und Entwickler von Schale und Ballon war der französische Designer Mathieu Lehanneur, der auch die olympischen Fackeln entworfen hat. „Ein Leuchtfeuer in der Nacht und eine Sonne in Reichweite am Tag“, so beschreibt er seine Konstruktion.

Jeden Tag während der Spiele schwebt die olympische Feuerschale, von ihrem Ballon getragen, von Sonnenuntergang bis zwei Uhr morgens in der Luft. Tagsüber kann sie von rund 10 000 Menschen in den Tuilerien besichtigt werden, die sich für das Spektakel jedoch ein kostenfreies Ticket organisieren müssen. Der Ballon ist eine historische Referenz: In Frankreich fand 1783 die erste bemannte Fahrt mit einem Heißluftballon statt.

Im antiken Olympia wurde das olympische Feuer nach dem ersten Wettbewerb vom Sieger des Stadionlaufes am Tempel der Göttermutter Hera entzündet und brannte dort bis zur Schlusszeremonie. Es symbolisierte Frieden und Freundschaft zwischen den Nationen. Das Entzünden des olympischen Feuers wurde erstmals 1936 während der Herrschaft der Nationalsozialisten in Berlin mit einem Fackellauf verbunden und trotz dieser fragwürdigen Premiere beibehalten. Seither reist das olympische Feuer vor dem Start der Spiele aus Griechenland bis zur Gastgeberstadt. 2024 legte die olympische Flamme eine beeindruckende Tour de France zurück: an Bord eines historischen Schiffes überquerte die Fackel das Mittelmeer und wurde an der Côte d’Azur unter Wasser überreicht. Sie schaffte es sogar bis an die Spitze der Alpen, nur um dann nicht wirklich das olympische Feuer zu entzünden. Stattdessen ist die echte Flamme in den Tuilerien in einem Behältnis zu besichtigen, das neben dem elektrisch beleuchteten Heißluftballon steht.

Bleibt die Frage, ob das falsche „Feuer“ mit einer alten griechischen Tradition bricht? Dazu ist zu sagen, dass bei den Spielen der Antike Wettkämpfe noch nackt ausgetragen und die Athleten körperlich gezüchtigt wurden, wenn sie sich einen Fehlstart auf der Bahn leisteten. Und in den Kampfsportarten konnten die Athleten schon mal ihr Leben verlieren, wenn es ihnen nicht gelang, rechtzeitig ihre Kapitulation anzuzeigen. Womöglich ist also auch die falsche Flamme ein Entwicklungsschritt.