Basketball:Deutsche Frauen vorzeitig im Viertelfinale

Satou Sabally hat die deutschen Basketballerinnen ins Olympia-Viertelfinale geführt. Angetrieben von ihrer Starspielerin setzte sich das Team in Lille gegen Japan mit 75:64 (42:36) durch und hat das Ticket für die K.-o.-Runde in Paris nach dem zweiten Sieg wie schon zuvor die Männer sicher. Mit zwei Siegen kommt Deutschland auf jeden Fall mindestens als einer von zwei besten Gruppendritten weiter. Mit 33 Punkten war Satou Sabally von den Dallas Wings die überragende Spielerin in der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds. Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland am Sonntag auf Topfavorit USA.