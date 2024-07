An den Olympischen Spielen in Paris werden laut offiziellen Angaben nur 15 russische Athletinnen und Athleten teilnehmen. Das geht aus der endgültigen Zulassungsliste des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hervor. Knapp die Hälfte der Sportler aus Russland, die unter neutraler Flagge starten dürfen, sind Tennisspieler. Sie sind auch bislang schon bei internationalen Turnieren dabei. Bekanntester Name auf der Liste ist der US-Open-Sieger von 2021, Daniil Medwedew. Daneben treten Roman Safiullin und Pawel Kotow bei den Männern sowie Jekaterina Alexandrowa, Mirra Andrejewa, Diana Schnaider und Jelena Wesnina bei den Frauen im Tennis an. Hinzu kommen im Radsport Tamara Dronowa, Aljona Iwantschenko und Gleb Syriza und im Kanurennsport Sachar Petrow, Alexej Korowaschkow und Olesja Romasenko, dazu Schwimmer Jewgeni Somow und die Turnerin Anschela Bladzewa.