Das Chaos beim französischen Spitzenklub Olympique Marseille weitet sich aus: Nach der Fan-Krawalle vom Samstag und der Absage des Ligaspiels gegen Rennes gab es nun einen Transfer-Streit, der zu einer Rücktritts-Ankündigung von Trainer André Villas-Boas führte: "Ich will einfach nur weg", sagte der Portugiese am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Voraus ging der Wechsel des Spielers Olivier Ntcham von Celtic Glasgow zu Marseille - offenbar gegen den ausdrücklichen Willen des Trainers. "Ich habe es heute nach dem Aufstehen aus der Presse erfahren", sagte Villas-Boas: "Der Spieler war nie auf unserer Liste. Deshalb habe ich heute meinen Rücktritt eingereicht." Der Verein reagierte zunächst nicht. Die Querelen passen in das aktuelle Bild des Champions-League-Teilnehmers dieser Saison. In der Liga ist OM auf Platz neun abgerutscht, Ultra-Fans rebellieren gegen die Vereinsführung, speziell gegen den in Paris geborenen Präsidenten Jacques-Henri Eyraud. Als möglicher neuer Trainer soll der frühere Dortmund-Coach Lucien Favre im Gespräch sein, der aus seiner Zeit bei OGC Nizza Südfrankreich-Erfahrung hat.