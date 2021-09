Jérôme Boateng hat ein erfolgreiches Debüt im Trikot von Olympique Lyon gefeiert. Der Verteidiger kam am Sonntag mit seinem neuen Klub zu einem 3:1 (1:0) gegen Racing Straßburg. Dabei wurde Boateng nach gut einer Stunde eingewechselt. Boateng, der von den Fans mit Sprechchören gefeiert wurde, sah in der 83. Minute nach einem Foul die gelbe Karte. Die Treffer zum zweiten Lyon-Saisonsieg hintereinander erzielten Moussa Dembelé (8.), Jason Denayer (64.) und Lucas Paqueta (87.). Für Straßburg traf Habib Diallo per Handelfmeter (90.+7). Boateng, 33, hatte zu Beginn des Monats einen Zweijahresvertrag bei dem französischen Erstligisten unterschrieben. Im Team des früheren Leverkusener Bundesliga-Trainers Peter Bosz soll der Abwehrspieler seine Erfahrung zur Stabilisierung der Defensive einbringen. Da Boatengs Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 30. Juni ausgelaufen war, durfte er als vereinsloser Spieler auch nach Ende der Transferfrist in Frankreich verpflichtet werden.

Boateng war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil er wegen Körperverletzung an seiner früheren Freundin vom Amtsgericht München zur Zahlung von 1,8 Millionen Euro Strafe verurteilt wurde.