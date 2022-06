Wegen der in der kommenden Woche beginnenden umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen des Stadions Camp Nou wird der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona in der Saison 2023/24 seine Heimspiele im Olympiastadion von Barcelona austragen. Dies erklärte Vereinspräsident Joan Laporta am Dienstag. Die Arena auf dem Montjuic, einem der beiden Hausberge Barcelonas, bietet allerdings nur 55 121 Zuschauern Platz, das Camp Nou ist für 99 354 Besucher zugelassen. In der kommenden Spielzeit sowie zwischen 2024 und 2026 kann unter Einschränkungen in Camp Nou gespielt werden. Einen Termin für den Abschluss der Bauarbeiten gibt es noch nicht.