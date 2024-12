„Die WTT hat kürzlich angekündigt, Geldstrafen für die Nichtteilnahme an Turnieren zu verhängen“, schrieb Fan, 27, dreimaliger Olympiasieger, der auch in Paris Gold gewonnen hatte, im sozialen Netzwerk Weibo: „Ich kann mir das nicht leisten und mich nur dazu entschließen, die Weltrangliste zu verlassen.“ Fan erklärte, dass er dem chinesischen Verband und der WTT seine Entscheidung bereits mitgeteilt habe. Dem Tischtennis komplett den Rücken kehren wolle Fan aber nicht: „Ich gehe nicht in den Ruhestand und werde weiterhin hart arbeiten, um an verschiedenen Wettkämpfen teilzunehmen“, schrieb er: „Ich werde mich noch nicht vom Sport abwenden.“

Seine Kollegin Chen Meng, zweimalige Olympiasiegerin im Einzel, begründete ihren Rückzug mit dem Mangel an Erholungszeiten: „Nach dem Ende der Olympischen Spiele und der Intensität des körperlichen Trainings und des mentalen Stresses brauchte ich eine Zeit, um mich wieder in Form zu bringen und Entscheidungen über meine weitere Karriere auf der Grundlage meiner körperlichen Verfassung zu treffen“, teilte sie auf Weibo mit.

Beide Athleten werden durch ihre Entscheidung wohl auch ihren Platz in der Weltrangliste verlieren. Der Weltverband ITTF oder WTT äußerten sich bislang nicht zu dem Rückzug der prominenten Sportler. Die neue Regelung um die Bußgelder hatte bereits zuvor Wirbel in der Szene ausgelöst.