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OlympiabewerbungEine Bestnote für München – und Hinweise im Kleingedruckten

Lesezeit: 4 Min.

Das Münchner Olympiastadion bei den European Championships im Jahr 2022.
Das Münchner Olympiastadion bei den European Championships im Jahr 2022.
Martin Hangen/Plusphoto/Imago

Laut Bewertungsmatrix liegen Bayerns Landeshauptstadt und „KölnRheinRuhr“ im nationalen Olympiarennen nur zwei Punkte auseinander – Berlin ist abgeschlagen. Zwischen den Führenden dürfte es bei der Wahl am Samstag hochspannend werden.

Von Johannes Knuth

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Das neue Schuljahr hat in allen Bundesländern wieder angefangen, und auch manche Funktionäre des organisierten Sports hierzulande dürften sich am Dienstag in die Schulzeit zurückversetzt fühlen – als würde das Resultat einer Abschlussprüfung nach Wochen des Bangens endlich am Schwarzen Brett aushängen. Zumindest flirrten erste Ergebnisse und Analysen am Dienstag hinter den Kulissen umher, noch bevor der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Abend das Resultat einer Art Olympiaklausur verkündete: der Bewertungsmatrix.

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