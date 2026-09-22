Laut Bewertungsmatrix liegen Bayerns Landeshauptstadt und „KölnRheinRuhr“ im nationalen Olympiarennen nur zwei Punkte auseinander – Berlin ist abgeschlagen. Zwischen den Führenden dürfte es bei der Wahl am Samstag hochspannend werden.

Das neue Schuljahr hat in allen Bundesländern wieder angefangen, und auch manche Funktionäre des organisierten Sports hierzulande dürften sich am Dienstag in die Schulzeit zurückversetzt fühlen – als würde das Resultat einer Abschlussprüfung nach Wochen des Bangens endlich am Schwarzen Brett aushängen. Zumindest flirrten erste Ergebnisse und Analysen am Dienstag hinter den Kulissen umher, noch bevor der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Abend das Resultat einer Art Olympiaklausur verkündete: der Bewertungsmatrix.