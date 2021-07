Feldhockey: Nach Bronze in Rio und Gold in London kämpft die deutsche Hockeynationalmannschaft der Männer auch in Tokio wieder um eine Medaille. Der letzte Auftritt lässt hoffen, dass es mit der Unternehmung klappt: Nach einem 0:1-Rückstand setzte sich das Team von Kais al Saadi mit 5:1 gegen Großbritannien durch und sicherte sich so den zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel. Aktuell liegen die Deutschen auf Platz zwei der Sechsergruppe, aus der vier Nationen ins Viertelfinale einziehen. Mit einem Sieg gegen Südafrika am Donnerstag um 4.45 Uhr könnte sich die Mannschaft bereits das Weiterkommen sichern.

Judo: Für Judoka Karl-Richard Frey beginnt das olympische Turnier am Donnerstagmorgen. Gegen 4.45 Uhr kämpft er im Halbschwergewicht (bis 100 Kilo) gegen Mikita Swirid aus Belarus um den Einzug ins Achtelfinale. Läuft es gut, könnte Frey mittags um 12.10 Uhr im Finale stehen und es seinem Landsmann Eduard Trippel nachmachen, der am Mittwoch im Mittelgewicht Silber holte. Bei den Frauen nimmt zudem Deutschlands beste Judoka Anna-Maria Wagner im Halbschwergewicht (bis 78 Kilo) nach ihrem WM-Titel auch die olympische Goldmedaille ins Visier.

Schwimmen: Gute Chancen auf seine erste Olympia-Medaille darf sich auch Florian Wellbrock ausrechnen, um 3.30 Uhr steht das Finale über 800 Meter Freistil auf dem Programm. Wellbrock hatte den Vorlauf am Dienstag als Zweiter hinter dem Ukrainer Michailo Romantschuk beendet und dabei seine bisherige Bestmarke auf 7:41,77 Minuten verbessert.

Tennis: Nach ihrer Überraschung zum Auftakt des Mixed-Turniers, als sie die an drei gesetzten US-Amerikaner Bethanie Mattek-Sands und Rajeev Ram schlugen, stehen Laura Siegemund und Kevin Krawietz im Viertelfinale von Tokio. Dort bekommt es die einzige deutsche Paarung allerdings mit schweren Gegnern zu tun: Auf sie wartet niemand geringeres als Wimbledon-Sieger Novak Djokovic und seine Partnerin Nina Stojanovic.

Kunstturnen: Mittags geht es dann für gleich zwei Deutsche um Medaillen. Im Kunstturnen der Frauen treten im Finale Elisabeth Seitz und Kim Bui an. Einfach dürfte es nicht werden, schließlich haben es die beiden mit 22 Konkurrentinnen zu tun. Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei definitiv auf Seitz, immerhin ist die 27-Jährige Heidelbergerin dreimalige Olympiateilnehmerin und mit insgesamt 23 Titeln an verschiedenen Geräten die deutsche Rekordmeisterin im Turnen.

Tischtennis: Eine Medaille könnte Deutschland auch in einer anderen Sportart winken. Im Tischtennis kämpft der frühere Weltranglistenerste Dmitri Owtscharow ab 9 Uhr um den Einzug ins Finale. Das wird jedoch keine leichte Aufgabe: In der Runde der letzten Vier bekommt es Owtscharow mit dem Rio-Sieger Ma Long zu tun.