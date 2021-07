Zeitplan:Das bringen Nacht und Morgen bei Olympia

Neu im Programm: Die 4x400-Meter-Mixed-Staffel gibt in Tokio ihre Premiere.

Leichtathletik: Ab 2 Uhr starten die Vorläufe bei den Leichtathleten, zunächst bei den Frauen über 400 Meter Hürden. Mit am Start ist die Deutsche Caroline Krafzik. Später geht es im Stabhochsprung der Männer in die Qualifikation (mit drei deutschen Startern). Ebenfalls noch in der Nacht beginnen die Männer ihre Vorläufe über 800 Meter (ohne deutsche Beteiligung), ebenso die Frauen über 100 Meter Hürden (mit Ricarda Lobe).

Bogenschießen: Hier stehen ab 2.30 Uhr die Achtelfinals an. Bei den Männern trifft Florian Unruh auf den Kanadier Crispin Duenas.

Schwimmen: Ab 3.30 Uhr starten die Finals im Schwimmen. Zunächst über 100 Meter Schmetterling, großer Favorit ist der US-Amerikaner Caeleb Dressel. Es folgt das Finale über 200 Meter Rücken der Frauen (ohne deutsche Starter). Über die 800 Meter Freistil gilt Sarah Köhler als Medaillen-Kandidatin. Schließlich gehen die Mixed-Staffeln über die 4 x 100 m Lagen ins Wasser.

Beachvolleyball: Hier geht es mit der Play-off-Runde bei den Männern weiter. Das deutsche Duo Thole-Wickler trifft auf die Japaner Gottsu/Shiratori (4 Uhr).

Tennis: Ab 8 Uhr kommt es bei den Männern zum Spiel um Bronze zwischen Novak Djokovic und Pablo Carreno-Busta. Wer steckt die Enttäuschung aus dem Habfinale besser weg? Bei den Frauen steht das Spiel um Platz drei zwischen Jelena Rybakina und Jelina Switolina an

Tennis: Danach geht es um Gold. Im Finale der Frauen trifft ab 10 Uhr die Schweizerin Belinda Bencic auf die frühere French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova. Kurios: Bencic steht zudem mit ihrer Partnerin Viktorija Golubic im Endspiel der Doppelkonkurrenz.

Basketball: Im letzten Gruppenspiel trifft das deutsche Team um 10.20 Uhr auf Australien. Ein Sieg, und Deutschland wäre erstmals seit Barcelona 1992 bei Olympia in der K.o.-Runde. Zwar muss das Team von Henrik Rödl wohl nicht mal zwingend gewinnen, aufgrund der Konstellation in den anderen beiden Vorrundengruppen wäre Deutschland bei einer Niederlage wohl dennoch als einer der zwei besten Dritten im Viertelfinale. Doch der Bundestrainer sagt: "Gewinnen bringt uns in jedem Fall weiter. Das ist das Ziel."

Hockey: Im Frauenhockey steht ein Prestigeduell an: Die deutsche Mannschaft trifft auf den Nachbarn aus der Niederlande (11.30 Uhr).

Leichtathletik: In der späten Session der Leichtathleten kommt es zu drei Entscheidungen: Erst ab 13.15 Uhr im Diskuswurf, mit den deutschen Startern Daniel Jasinski und Clemens Prüfer. Um 14.35 Uhr folgt die Premiere der Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter - hier war die deutsche Staffel mit Marvin Schlegel, Corinna Schwab, Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß und Manuel Sanders zunächst fürs Finale qualifiziert, fiel am späten Freitagabend aber doch noch aus dem Endlauf, nachdem einem Protest der zunächst disqualifizierten Amerikaner stattgegeben wurde. Schließlich folgt das Finale der Frauen über 100 Meter (14.50 Uhr).