Auch mit 40 Jahren in Topform: Timo Boll, der jetzt mit dem Team eine Medaille will.

Bahnrad: Nach dem Gold der Frauen starten auch die deutschen Männer in die 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung. Theo Reinhardt (Berlin), Felix Groß (Leipzig), Leon Rohde (Hamburg) und Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) spielen aber vermutlich nur eine Nebenrolle in der Medaillenentscheidung ab 10.59 Uhr. Abgesehen davon sind auch deutsche Radsportler in den Vorläufen im Keirin und im Sprint gefordert.

Beachvolleyball: Von den ursprünglich drei deutschen Duos ist nach dem Aus von Laura Ludwig und Margareta Kozuch am Dienstag in Tokio nur noch das Team aus Julius Thole und Clemens Wickler im Wettbewerb. Die WM-Zweiten treffen in ihrem Viertelfinale am Mittwoch (14 Uhr) in einer Neuauflage des WM-Finals von vor zwei Jahren auf Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski aus Russland.

Leichtathletik: Auch im Olympiastadion stehen wieder einige Entscheidungen an. Den Start machen die 400 Meter Hürden der Frauen (4.30 Uhr) - ohne deutsche Beteiligung. Anders sieht es über 3000 Meter Hindernis aus: Gesa Felicitas Krause kämpft ab 13 Uhr um Edelmetall, sie dürfte durchaus Chancen haben. Im Hammerwurf (13.15 Uhr), den 800 Metern (14.05 Uhr) sowie den 200 Metern (14.55 Uhr) der Männer werden ohne deutsche Finalteilnehmer Medaillen vergeben.

Pferdesport: Bereits 1900 in Paris standen ein Preisspringen sowie Wettbewerbe im Hoch- und Weitspringen auf dem Olympia-Programm. In Tokio sind die Springreiter nun die Letzten der Reitwettbewerbe. Ab 12 Uhr geht es in die Entscheidung: Daniel Deußer (Rijmenam/Belgien) mit Killer Queen, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai und André Thieme (Plau am See) mit Chakaria kämpfen um Medaillen.

Ringen: Frank Stäblers Traum vom Olympiasieg in der Klasse bis 67 Kilogramm platzte am Dienstag. Chancen auf Bronze hat über die Hoffnungsrunde dagegen noch Denis Kudla, der 2016 in Rio de Janeiro der einzige deutsche Medaillengewinner war.

Schwimmen: Ab Dienstagnacht um 23.30 Uhr geht es Leonie Beck und Finnia Wunram um Medaillen. "Die Wasserqualität ist sogar besser als der Standard, allerdings hat man hier trotzdem nur rund 30 Zentimeter Sicht. Das heißt, dass wir zur Orientierung öfter den Kopf aus dem Wasser heben müssen als anderswo", sagte Beck vor dem Rennen. Als Favoritinnen gelten neben der WM-Dritten Haley Anderson (USA), Rachele Bruni (Italien) und Xin Xin (China).

Skateboard: Die jüngste deutsche Athletin in Tokio geht an den Start. Die Berlinerin Lilly Stoephasius startet ab 5.30 Uhr in der Skateboard-Disziplin Park. Favoritinnen sind allerdings andere: Sakura Yosozumi, Misugu Okamoto (beide Japan) sowie Sky Brown (Großbritannien).

Tischtennis: Die deutschen Tischtennis-Teams stehen im Halbfinale und kämpfen um die Medaillen. Bronzegewinner Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska könnten sich ab 12.30 Uhr mit einem weiteren Erfolg gegen Japan eine Medaille sichern. Zuvor (ab 3 Uhr) fordern die Frauen die übermächtig wirkenden Chinesinnen heraus, gegen die sie das Finale 2016 verloren hatten. Im Falle einer Halbfinal-Niederlage besteht immer noch die Möglichkeit auf Bronze.