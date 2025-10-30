Vom 7. bis zum 22. Februar finden in Mailand/Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Die Wettkampfstätten in Norditalien sind weitläufig verteilt, von Bormio (Ski alpin, Männer) bis Antholz (Biathlon). In 16 Disziplinen wird insgesamt 116 Mal Gold vergeben. Für die Eröffnungsfeier wurde das Mailänder Fußballstadion San Siro als Olympiastadion ausgewählt, für die Schlussfeier die Arena von Verona.
Wann ist welche Entscheidung zu sehen? In unserem Zeitplan finden Sie für jeden Tag die Startzeit für das Finale beziehungsweise den entscheidenden Durchgang des jeweiligen Wettbewerbs.
Olympia 2026 - Zeitplan zu allen Medaillenentscheidungen
Samstag, 7. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (M)
- 13.00 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (F)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m (F)
- 18.45 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel (F)
- 19.30 Uhr: Snowboard, Big Air (M)
Sonntag, 8. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (F)
- 12.30 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (M)
- 13.00 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (F)
- 13.00 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (M)
- 14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel, 4 x 6 km
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (M)
- 17.00 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer, Lauf 3 und 4 (M)
- 19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Team, Kür (Paare, F, M)
Montag, 9. Februar
- 10.30 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Abfahrt (M)
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle (F)
- 14.00 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Slalom (M)
- 17.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (F)
- 19.00 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel (M)
- 19.30 Uhr: Snowboard, Big Air (F)
Dienstag, 10. Februar
- 10.30 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Abfahrt (F)
- 11.45 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (M)
- 11.45 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (F)
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle (M)
- 12.40 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel, Finals
- 13.30 Uhr: Biathlon, Einzel, 20 km (M)
- 14.00 Uhr: Ski Alpin, Team-Kombination, Slalom (F)
- 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (Mixed)
- 17.00 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer, Lauf 3 und 4 (F)
- 18.05 Uhr: Curling, Finale (Mixed)
- 18.45 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Mixed-Team
Mittwoch, 11. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (M)
- 13.45 Uhr: Nord. Kombination, Einzel, Normalschanze + 10 km (M)
- 14.15 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste
- 14.15 Uhr: Biathlon, Einzel, 15 km (F)
- 18.30 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer, Lauf 2 (M)
- 19.30 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer, Lauf 2 (F)
- 18.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (M)
- 19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür
Donnerstag, 12. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (F)
- 12.15 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (M)
- 13.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (F)
- 13.45 Uhr: Snowboard, Cross (M)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (F)
- 18.30 Uhr: Rennrodeln, Team Mixed-Staffel
- 19.30 Uhr: Snowboard, Halfpipe (F)
- 20.15 Uhr: Shorttrack, 500 m (F)
- 20.15 Uhr: Shorttrack, 1000 m (M)
Freitag, 13. Februar
- 12.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (M)
- 13.30 Uhr: Snowboard, Cross (F)
- 14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 10 km (M)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 10 000 m (M)
- 19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Kür (M)
- 19.30 Uhr: Snowboard, Halfpipe (M)
- 19.30 Uhr: Skeleton, Lauf 3 und 4 (M)
Samstag, 14. Februar
- 10.30 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (F)
- 12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (F)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Lauf (M)
- 14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 7,5 km (F)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (M)
- 18.00 Uhr: Skeleton, Lauf 4 (F)
- 18.45 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel (M)
- 20.15 Uhr: Shorttrack, 1500 m (M)
Sonntag, 15. Februar
- 10.30 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (M)
- 11.15 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 12,5 km (M)
- 12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (M)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Durchgang (F)
- 13.45 Uhr: Snowboard, Mixed-Cross
- 14.45 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 10 km (F)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (F)
- 18.00 Uhr: Skeleton, Team (Mixed)
- 18.45 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel (F)
Montag, 16. Februar
- 11.00 Uhr: Shorttrack, 1000 m (F)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (M)
- 19.00 Uhr: Bobsport, Monobob, Lauf 3 und 4 (F)
- 19.00 Uhr: Skispringen, Team (M)
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle, Big Air (F)
- 20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paarlauf Kür
Dienstag, 17. Februar
- 13.00 Uhr: Snowboard, Slopestyle (F)
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Großschanze + 10 km (M)
- 14.30 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 7,5 km (M)
- 14.30 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (M)
- 14.30 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (F)
- 19.00 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 3 und 4 (M)
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle, Big Air (M)
Mittwoch, 18. Februar
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (F)
- 11.45 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (F)
- 11.45 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (M)
- 12.30 Uhr: Snowboard, Slopestyle (M)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (F)
- 14.45 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 6 km (F)
- 20.15 Uhr: Shorttrack, 500 m (M)
- 20.50 Uhr: Shorttrack, 3000 m, Staffel (F)
Donnerstag, 19. Februar
- 11.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M)
- 12.55 Uhr: Skibergsteigen Sprint (F)
- 13.25 Uhr: Skibergsteigen Sprint (M)
- 14.00 Uhr: Nord. Kombination, Team Großschanze, Sprint 2 x 7,5 km (M)
- 14.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Bronze (F)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (M)
- 19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Kür (F)
- 19.10 Uhr: Eishockey, Finale (F)
Freitag, 20. Februar
- 12.00 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (F)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 15 km (M)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (F)
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe (M)
- 20.15 Uhr: Shorttrack, 1500 m (F)
- 21.10 Uhr: Shorttrack, 5000 m, Staffel (M)
Samstag, 21. Februar
- 10.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Mixed-Team
- 11.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (M)
- 12.00 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (M)
- 13.30 Uhr: Skibergsteigen, Mixed-Staffel
- 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (F)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 12,5 km (F)
- 15.00 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (F)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (M)
- 19.00 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 3 und 4 (F)
- 19.05 Uhr: Curling, Finale (M)
- 19.30 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe (F)
Sonntag, 22. Februar
- 10.00 Uhr: Bobsport, 4er-Bob, Lauf 3 und 4 (M)
- 10.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (F)
- 11.05 Uhr: Curling, Finale (F)
- 14.10 Uhr: Eishockey, Finale (M)