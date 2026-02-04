Als die SZ zuletzt vor vier Jahren zwei Reporterinnen aus der Sportredaktion zu Winterspielen geschickt hat, war das eine Reise ins Ungewisse. Die Restriktionen der Corona-Pandemie trafen auf die Paranoia des chinesischen Überwachungsstaats. Ob die Kolleginnen beim Biathlon und in der Eishalle ankommen oder vorher in ein Quarantänehotel zwangsumgeleitet würden, war nicht klar. Es ging dann alles gut. Die Laptops mit den aufgespielten chinesischen Schnüffel-Apps haben wir im Anschluss verschrottet. Dass die Peking-Spiele 2022 ein fröhliches Sportfest waren, wird niemand behaupten.

Vier Jahre später kommen die Winterspiele nach Hause, zurück in die Alpen. Für eine Redaktion, die ihren Sitz in Bayern hat, ist dieses „zu Hause“ mehr als eine Floskel. Von München nach Cortina, dem Hauptort der Spiele in den Bergen, sind es 320 Kilometer Fahrstrecke. Von Mailand nach Cortina sind es hundert Kilometer mehr. Das macht deutlich, was für uns diesmal eine große Herausforderung sein wird, jenseits von China und Corona: die Distanzen. Von den Biathleten in Antholz bis zu den Freestylern in Livigno ist es eine halbe Tagesreise.

Acht Kolleginnen und Kollegen werden für die SZ deshalb in den kommenden Wochen aus Norditalien berichten. Barbara Klimke, die 2022 auch in Peking war, wird die Spiele in Cortina verfolgen, wo Skifahrerinnen und Kufensportler antreten. Korbinian Eisenberger berichtet aus Antholz (Biathlon), Sebastian Winter aus dem Val di Fiemme (Ski nordisch). Felix Haselsteiner, SZ-Mitarbeiter in Mailand, zieht es nach Bormio und Livigno, zu Alpin-Männern und Snowboardern. Johannes Schnitzler verfolgt in Mailand Eishockey, Eisschnell- und Eiskunstlauf. Johannes Aumüller und Johannes Knuth widmen sich dem IOC sowie weiteren sportpolitischen Themen. Und auch Holger Gertz zählt wieder zum Team, für große Reportagen auf der Seite Drei.

Die Analysen, Interviews und Kommentare der Reporterinnen und Reporter werden auf umfangreichen Sonderseiten erscheinen, in der gedruckten und der digitalen Ausgabe, auf sz.de und in der SZ-App. Dort finden Sie auch umfangreiche Liveticker sowie ein Datencenter mit allen Ergebnissen. Und dort können Sie unsere Olympia-Berichterstattung nicht nur lesen, sondern auch hören: Der Podcast „Und nun zum Sport“ wird sich drei Wochen lang um Olympia drehen.