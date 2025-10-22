Gerade einmal zwei Absätze hat die Mitteilung, die der Ski- und Snowboard-Weltverband Fis am Dienstagabend auf seiner Website publizierte. Was der Wirkung allerdings kein bisschen Kraft nahm. In wenigen Worten verkündete der wichtigste Verband der olympischen Wintersportwelt eine der bemerkenswertesten Entscheidungen vor den Winterspielen, die im Februar 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo anstehen: „Der Fis-Rat hat sich am Dienstag getroffen und dafür gestimmt, dass Athleten aus Russland und Belarus nicht als neutrale Einzelathleten (AIN) an den Fis-Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele und Paralympischen Spiele Milano Cortina 2026 teilnehmen dürfen.“