Am letzten Samstagmorgen dieser Olympischen Spiele glänzte die Wintersportwelt des selbst ernannten „Team D“ noch einmal in Rosarot. Oder genauer gesagt: in Gold!
Deutsche OlympiabilanzWie wäre es mit Rückwärts-Skeleton für mehr Medaillen?
Lesezeit: 6 Min.
„Freude, Stolz und eine kleine Prise Ernüchterung“: So bewertet der DOSB die deutsche Olympia-Bilanz. Der erkennbare Abschwung wird nicht klar als solcher benannt. Lässt sich der deutsche Leistungssport so aus der Krise führen?
Von Johannes Knuth, Mailand
Debatte um die Zukunft Olympias:Spiele auf Schnee, Eis und Matsch?
Cyclocross, Hallen im Ausland und eine La-Ola, die vom Getränkesponsor präsentiert wird: Klimawandel und sinkende Einnahmen zwingen das IOC zu Reformen bei Winterspielen. Eine Baustellenbesichtigung.
