Deutsche OlympiabilanzWie wäre es mit Rückwärts-Skeleton für mehr Medaillen?

Lesezeit: 6 Min.

Eine der letzten deutschen Wintersportdomänen: Dajana Eitberger und Magdalena Matschina auf dem Weg zur Silbermedaille bei  der olympischen Premiere des Doppelsitzer-Wettbewerbs
Eine der letzten deutschen Wintersportdomänen: Dajana Eitberger und Magdalena Matschina auf dem Weg zur Silbermedaille bei  der olympischen Premiere des Doppelsitzer-Wettbewerbs (Foto: Al Bello/Getty Images)

„Freude, Stolz und eine kleine Prise Ernüchterung“: So bewertet der DOSB die deutsche Olympia-Bilanz. Der erkennbare Abschwung wird nicht klar als solcher benannt. Lässt sich der deutsche Leistungssport so aus der Krise führen?

Von Johannes Knuth, Mailand

Am letzten Samstagmorgen dieser Olympischen Spiele glänzte die Wintersportwelt des selbst ernannten „Team D“ noch einmal in Rosarot. Oder genauer gesagt: in Gold!

