Skispringen: Auf der Schanze von Predazzo steht eine Medaillenentscheidung an: Im Mixed-Wettkampf gehört das deutsche Team rund um Olympiasieger Philipp Raimund und Selina Freitag zu den Favoriten (1. Durchgang 18.45 Uhr , 2. Durchgang 20 Uhr ).

Eishockey: Zuletzt überzeugte das Frauen-Team gegen Japan. Aktuell rangiert die Nationalmannschaft auf Platz zwei in der Gruppe B. Im letzten Gruppenspiel geht es gegen die Gastgeber aus Italien (16.40 Uhr).

Live Olympia : Eisschnellläuferin Jutta Leerdam gewinnt Gold Die prominente Niederländerin holt den Olympiasieg über 1000 Meter. Auch die deutschen Rodlerinnen liegen auf Gold-Kurs. Alle Nachrichten im Newsblog. ...

Rennrodeln: Im Einsitzer der Frauen finden die entscheidenden Läufe drei und vier statt. Nachdem Max Langenhahn im Einsitzer der Männer vorgelegt hat, kämpfen Julia Taubitz und Merle Fräbel um die nächste Goldmedaille für Deutschland im Rodeln. Der entscheidende vierte Durchgang beginnt um 18.48 Uhr.

Ski Alpin: Der Teamwettbewerb der Frauen steht an: Um 10.30 Uhr startet das Abfahrtsrennen und um 14 Uhr der Slalom. Für Deutschland starten Kira Weidle-Winkelmann (Abfahrt) und Emma Aicher (Slalom). Favorisiert ist das amerikanische Team, bestehend aus Abfahrtsolympiasiegerin Breezy Johnson und Slalom-Ass Mikaela Shiffrin.

Biathlon: Nach der Bronzemedaille in der Mixed-Staffel am Sonntag folgt ab 13.30 Uhr das Einzel (20 Kilometer) der Männer. Einer der am Erfolg beteiligten, Justus Strelow, wurde nicht nominiert. Für Deutschland starten Philipp Nawrath, Philipp Horn, Lucas Fratzscher und David Zobel.

Langlauf: Ab 9.15 Uhr beginnen die Qualifikationen im Sprint (klassisch). Um 13.13 Uhr findet das Finale der Frauen statt. Im letzten Sprint vor Olympia konnte Laura Gimmler einen zweiten Platz feiern, ihr ist eine Medaille zuzutrauen. Um 13.25 Uhr laufen dann die Männer um Gold.

Curling: Der Mixed-Wettkampf endet. Um 14.05 Uhr startet das Spiel um die Bronzemedaille. Am Abend (18.05 Uhr) steht das Finale zwischen Schweden und den USA an.

Alle Medaillenentscheidungen am Dienstag, 10. Februar, im Überblick: