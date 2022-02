Von Johannes Knuth

Wenn es im olympischen Skigebiet von Yanqing schon eher selten schneit: Die Vegetation ist doch ganz passabel. Man erahnt schon auf den TV-Bildern, dass die Pisten inmitten eines Naturreservats liegen, dessen Grenzen die Behörden vor ein paar Jahren mal eben neu ausflaggten, um in dieses Gebiet besagte Olympiastrecken zu pflanzen.

Jürgen Graller, der Cheftrainer der deutschen Skirennfahrerinnen, konnte sich also zumindest nicht über mangelnde Auswahl beklagen, als am Dienstag die Frustbewältigung bevorstand: Graller nimmt ja gerne mal einen Umweg durch ein Waldstück, wenn sich der Ausgang eines Alpinrennens nicht ganz mit seinen Hoffnungen deckt. "Man überlegt lieber zweimal, geht in den Wald und schreit einen Baum an", hat er einmal gesagt, "und dann läuft das schon wieder."

Am Dienstag war es also wohl wieder so weit: Donnernde Flüche im lichten Tannenhain von Yanqing, in jedem Fall Tränen im Ziel, nachdem Kira Weidle dort als Vierte eingetroffen war. Schon wieder Platz vier - in der Vorwoche war für Lena Dürr das gleiche Resultat übriggeblieben, "mit den besten Slalom ihres Lebens", wie der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier später sagte. Auch deshalb, sagte Weidle am Dienstag, sei "ein Stück von mir für die Lena mitgefahren".

Doch die emotionale Anschubhilfe reichte auch nicht, um jene 14 Hundertstelsekunden zu tilgen, die Weidle vom Podest trennten, nach eineinhalb Minuten Fahrzeit. "Einfach unglaublich", befand die 25-Jährige, dampfend vor Wut. Da half nur ein weiterer Griff in den Grallerschen Werkzeugkasten der Frusteindämmung. "Vielleicht", sagte Weidle, "muss der Berg heute mal einen Schrei aushalten."

Weidle war den Zeitplänen ihres Sports schon immer voraus, als Achtjährige formulierte sie den Berufswunsch Skirennfahrerin, mit 19 debütierte sie auf der Abfahrt, vor einem Jahr dann die vorläufige Krönung bei der WM in Cortina d'Ampezzo: Silber in der Königsdisziplin. Man vergisst manchmal, dass Weidle in der kommenden Woche erst 26 Jahre alt wird, als Podest- und Siegfahrerin steckt sie gewissermaßen in den letzten Zügen ihrer Ausbildung. Das hatte das Unterfangen in Peking umso anspruchsvoller gemacht, auch wenn sich Weidle von schweren Dingen noch nie aus dem Tritt bringen ließ.

Und sie hatte jetzt ja auch alle Zutaten beisammen: die "sehr hohen" Erwartungen zu Saisonbeginn, die erst mal nur in siebte und zehnte Plätze mündeten. Ein mentales Wendemanöver kurz darauf, das den Fokus aufs Wesentliche lenkte: die Gedanken nicht an Ergebnisse und die Zukunft ketten, dafür ans schnelle Skifahren im Jetzt. Platz zwei in Altenmarkt-Zauchensee im Januar, fast ihr erster Weltcupsieg.

Große Hoffnungen für Peking, als einzige deutsche Starterin in Super-G und Abfahrt, als die sie schon seit einiger Zeit durch die Winter zieht. Aber das, hatte Graller zuletzt gesagt, versuche man mittlerweile als Chance zu interpretieren. "Andere Nationen haben jetzt noch vier statt zehn Starterinnen", sagte er mit Blick auf die olympischen Rennen, "wir sind diese One-Woman-Show gewohnt. Weidle sei da mittlerweile überhaupt "ziemlich abgebrüht und fokussiert."

Und so fuhr sie am Dienstag dann auch, ein bisschen wackelig nur durch die ersten Kurven, vor der Einfahrt in den Steilhang legte sie trotzdem die drittschnellste Zwischenzeit vor. Und noch wichtiger: bei der Ausfahrt war sie noch immer Dritte, die Geschwindigkeit passte. Und jetzt kam nur noch eine lange Gleitpassage, die ihr schon immer lag. Zumindest die Zeit von Sofia Goggia, der zweitplatzierten Italienerin war noch in Griffweite. Und dann?

14 Hundertstel zu Bronze. Ein Zucken, vielleicht nicht einmal das. Wieder das Mikroskop angeworfen und nach Fehlern gesucht, die so winzig wirken im Vergleich zu dem emotionalen Graben, der zwischen Platz drei und dem Rest klafft. An der letzten Gleitpassage habe es eher nicht gelegen, sagte Weidle, schon eher am oberen Teil, "das habe ich heute sicherlich nicht gut erwischt".

Es sei nun mal schwierig, "immer perfekt runterzufahren, man nimmt sich viel vor, vor allem wenn es im Training schon gut gelaufen ist". Sie meinte: mit zwei zweiten Plätzen. Und so hatte Weidle am Ende dann doch wieder eine Lektion in der Schule des knappen Scheiterns erfahren: Wenn es zählt, legen die anderen ihr volles Potenzial frei. Weidle gelingt dieser Steigerungslauf zwar immer besser, aber was zählt das schon, wenn der letzte Schritt bei Olympia noch nicht gelingt?

Gar nicht so wenig, fand Weidle: "Ich bin absolut dabei. Ich glaube, heute hatten auch andere Athleten auf mich gesetzt, was die Medaille angeht." Das sei auch ein schönes Gefühl. Da sprach schon nicht mehr die enttäuschte Athletin im Jetzt, sondern die Sportlerin, die weiß, dass die beste Zeit noch vor ihr liegt, auch ein weiterer Olympiazyklus, mindestens das. Auch wenn alle Chancen auf eine Einzelmedaille bei den Frauen in Peking, die sie sich im Deutschen Skiverband schon erhofft hatten, zerronnen sind.

An der Spitze vibrierten die Nerven am Dienstag nicht weniger. Da war Sofia Goggia schon auf dem Weg, eine der erstaunlichsten Geschichten dieser Spiele zu schreiben: drei Wochen nach ihrem Sturz in Cortina, wo es sie durchgeschleudert hatte wie eine Wäscheladung im Vollwaschgang, ruderte sie nun wie immer über die Olympiapiste, mit angerissenem Kreuzband und lädiertem Wadenbein. Idiotie? Heldenmut?

In jedem Fall war es schnell, Goggia toppte die Zeit ihrer Teamkollegin Nadia Delago, die im Weltcup noch nie auf einem Abfahrtspodest stand, um knapp eine halbe Sekunde. Die 29-Jährige brüllte ein langes "Siiiiiiiiii" in die Kälte, küsste die Kamera - und stapfte für einen Moment davon wie ein Kind, dem man gerade zwei Wochen Hausarrest aufgedonnert hat, als die Schweizerin Corinne Suter noch schneller war. Schwere Zeiten für alle Bäume und Berge in Yanqing.