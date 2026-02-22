Bob: Nach den ersten beiden Läufen sind die deutschen Viererbobs auf Goldkurs. Der Bob von Johannes Lochner liegt in Führung, sogar ein rein deutsches Podium ist möglich. In Lauf drei ( 10 Uhr ) und vier ( 12.15 Uhr ) geht es ein letztes Mal in den Eiskanal von Cortina für die Olympischen Spiele 2026.

Eishockey: Im Finale der Männer kommt es zum großen Kräftemessen der beiden Favoriten. Im Spiel zwischen Kanada und den USA spielen die beiden stärksten Eishockey-Nationen gegeneinander. Ab 14.10 Uhr geht es um die letzte olympische Goldmedaille der Spiele.

Eishockeyfinale Kanada – USA : „Einer der größten Momente in der Sportgeschichte“ Ein Spiel, das in Nordamerika auf jedem Bildschirm laufen wird: Das Eishockeyfinale der großen Rivalen Kanada und USA ist nicht nur das Olympia-Highlight schlechthin – sondern auch ein hochpolitisches Ereignis. SZ Plus Von Johannes Schnitzler ...

Skilanglauf: Nachdem die Männer über 50 Kilometer am Samstag vorgelegt haben, treten die Frauen zum ersten Mal in der Olympia-Geschichte auch über diese Distanz im klassischen Stil an. Ab 10 Uhr starten die Athletinnen auf der Loipe in Tesero.

Curling: Obwohl die Wettbewerbe drei Tage vor den Spielen gestartet sind, gibt es die letzte Entscheidung am letzten Tag. Das Finale der Frauen zwischen Schweden und der Schweiz beginnt ab 11.05 Uhr. Kurios: Das Spiel um Platz drei ist erst im Anschluss um 14.05 Uhr.

Zeremonien: Nach zwei Wochen Olympischer Winterspiele soll die Abschlussfeier den würdigen Abschluss bilden. Los geht es ab 20 Uhr in Verona.

Übertragende Sender am Sonntag, 22. Februar: ZDF und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) zeigen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Sonntag, 22. Februar, im Überblick