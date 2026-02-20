Bob: Am Samstagabend geht es in den Eiskanal von Cortina weiter. In Lauf drei ( 19 Uhr ) und Lauf vier ( 21.05 Uhr ) im Zweierbob der Frauen entscheidet sich, ob die deutschen Teams rund um die Piloten Lisa Buckwitz und Laura Nolte Medaillen holen. Auch die Männer starten mir den ersten beiden Läufen ab 10 Uhr in den Eiskanal mit dem Viererbob.

Skilanglauf: Die Königsdisziplin dieser Sportart steht bei den Männern an: 50 Kilometer im klassischen Stil. Ab 11 Uhr starten die Athleten auf der Loipe. Mit dabei Johannes Hösflot Klaebo, der seinen sechsten Olympia-Sieg (nur in Italien) eintüten könnte. Im Val die Fiemme wäre das dann insgesamt seine zehnte Goldmedaille bei Olympischen Spielen überhaupt.

Deutsche Dominanz im Bob : Die Favoriten: Deutschland I, II und III Die Welt wundert sich, dass im Bobfahren immer die Deutschen die Medaillen abräumen. Exzellente Schlitten und eine „goldene Generation“ sind nur ein Teil der Erklärung. Von Barbara Klimke ...

Ski Cross: Daniela Maier konnte eine Goldmedaille bei dem Frauen-Wettbewerb am Freitag gewinnen. Beim Einzel der Männer werden auch vier deutsche Athleten ab 10 Uhr um Medaillen fahren. Im Finale um 13.10 Uhr könnte unter anderem Florian Wilmsmann als aktuell dritter des Weltcups stehen.

Biathlon: Im Massenstart der Frauen besteht die letzte Chance auf Medaillen für das deutsche Biathlon-Team. Für Deutschland laufen Franziska Preuß (in ihrem letzten Karriererennen!), Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz ab 14.15 Uhr auf der Loipe. Beim letzten Wettkampf der Männer verpasste Philipp Horn die Medaille nur knapp.

Eisschnelllauf: Der Massenstart der Frauen und Männer steht an: Die erste Medaillenentscheidung fällt dann im Finale der Männer, mit dem Favoriten Jordan Stolz aus den USA, um 16.40 Uhr. Im Anschluss (17.15 Uhr) findet dann das Finale der Frauen mit Mia Manganello (USA) statt.

Skibergsteigen: Der olympische Neuling feiert seinen Abschluss mit der Mixed-Staffel. Mit Finn Hösch und Tatjana Paller ist auch ein deutsches Duo vertreten. Bis ins Finale lief Paller im Einzel-Sprint und schloss als vierte den Wettbewerb ab.

Übertragende Sender am Samstag, 21. Februar: ARD und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) zeigen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Samstag, 21. Februar, im Überblick