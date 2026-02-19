Biathlon: Bisher konnten die deutschen Athletinnen und Athleten nur in der Mixed-Staffel Edelmetall gewinnen. Im letzten Wettbewerb der Männer kämpfen Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel um die zweite Biathlon-Medaille. Ab 14.15 Uhr laufen die Athleten im Massenstart auf der Loipe in Antholz.

Eishockey: Nachdem das deutsche Team im Viertelfinale ausgeschieden ist, finden die Halbfinals ohne deutsche Beteiligung statt: Um 16.40 Uhr spielt Kanada gegen Finnland, um 21.10 Uhr kämpft dann die USA gegen die Slowakei um den Finaleinzug.

Ski Freestyle: Nach wetterbedingten Verschiebungen ist das Programm in Livigno eng getaktet: Ab 10 Uhr laufen die Cross Wettkämpfe der Frauen, in denen Daniela Maier um eine Medaille fährt, das Finale beginnt um 13.10 Uhr. Bei den Aerials geht es um 13.30 Uhr um Edelmetall, der Tagesabschluss findet auf der Halfpipe statt (19.30 Uhr).

Eisschnelllauf: Nachdem bei den Männern die Medaillenentscheidung über 1500 Meter bereits am Donnerstagnachmittag gefallen ist, geht es ab 16.30 Uhr für die Frauen auf 1500 Meter um Edelmetall.

Bob: Im Zweierbob der Männer sicherte sich Deutschland die Gold-, Silber- und Bronzemedaille. Am Freitagabend starten dann die ersten beiden Läufe (18 Uhr, 19.50 Uhr) im Zweierbob der Frauen. Nach Silber im Monobob kann Weltcupführende Laura Nolte hier den Grundstein für Gold legen. Aber auch Lisa Buckwitz und Kim Kalicki werden wohl Teil des Medaillenrennens werden.

Übertragende Sender am Freitag, 20. Februar: ZDF und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) zeigen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Freitag, 20. Februar, im Überblick