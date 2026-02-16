Eishockey: Obwohl die Mannschaft der Männer zwei Niederlagen in der Vorrunde hinnehmen musste , steht das Team rund um Cheftrainer Harold Kreis als Favorit in der Viertelfinalqualifikation. Dort treffen die Deutschen ab 12.10 Uhr auf die französische Auswahl, die ohne Sieg den letzten Platz in der Gruppe A belegten. Der Sieger spielt dann im Viertelfinale am Mittwochmittag gegen die Slowakei.

Biathlon: Vorletzte Möglichkeit der deutschen Skijäger eine Medaille zu gewinnen. Um 14.30 Uhr startet die Staffel der Männer. Am Sonntag erst wurde der deutschen Staffel von 2014 nach einem zwölfjährigen Prozess nachträglich die Goldmedaille verliehen.

Live Olympia : Hase und Volodin gewinnen Bronze Das deutsche Eiskunstlaufpaar landet nach der Führung im Kurzprogramm auf dem dritten Platz. Gold geht an das überragende Duo aus Japan. Alle Nachrichten im Newsblog ...

Bob: Ab 19 Uhr fahren die Zweierbobs der Männer wieder durch den Eiskanal von Cortina. Nach den ersten beiden Läufen führen die drei Bobs, die von den Deutschen Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour gesteuert werden. Der finale vierte Lauf startet um 21.05 Uhr.

Nordische Kombination: Für die Oberstdorfer Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid gibt es von der Großschanze (10 Uhr) die nächste Chance auf eine Medaille. Die zehn Kilometer Langlauf starten um 13.45 Uhr.

Snowboard: Die Garmisch-Partenkirchenerin Annika Morgan hat sich am Sonntag für das Slopestyle-Finale qualifiziert, das am Dienstag um 13 Uhr beginnt. Favoritin ist die Olympiasiegerin von 2022, die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synott.

Curling: Gleich in der Früh um 09.05 Uhr spielt Deutschland gegen Tschechien, um 19.05 Uhr steht gegen die Schweiz das vorletzte Spiel der Round Robin (Gruppenphase) an. Aktuell steht das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz mit drei Siegen und drei Niederlagen auf Platz sechs.

Übertragende Sender am Dienstag, 17. Februar: ARD, Eurosport

Alle Medaillenentscheidungen am Dienstag, 17. Februar, im Überblick