Triathlon : Wie steht es um die Wasserqualität der Seine? Auch am Vortag der Entscheidung über 1,5 Kilometer Schwimmen , 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen (8 Uhr) durften die Teilnehmer um das deutsche Trio Tim Hellwig, Jonas Schomburg und Lasse Lührs nicht im Fluss trainieren. Die Austragung des Wettbewerbes steht auf der Kippe, weil die mikrobiologischen Tests bislang nicht die vom Triathlon-Weltverband geforderten Werte erreichten. Sollte dies auch am Dienstagmorgen um 4 Uhr noch so sein, wird das Rennen auf Freitag verschoben.

Handball: Die deutschen Handballerinnen stehen nach zwei Niederlagen gegen Slowenien (9 Uhr) bereits mit dem Rücken zur Wand. Weil in den weiteren Vorrundenspielen äußerst schwierige Duelle gegen Weltmeister Dänemark (Donnerstag) und Europameister Norwegen (Samstag) anstehen, dürfte der Slowenien-Partie eine gewichtige Rolle zukommen. Einen Sieg mit fünf Toren Unterschied brauchen die DHB-Frauen, um in einem möglichen Dreiervergleich mit Südkorea und Slowenien vorn zu sein.

Judo: Bei den Frauen fallen Entscheidungen in der Klasse bis 63 Kilogramm (ab 10 Uhr). Bei den Männern hat der deutsche Starter Timo Cavelius in der Klasse bis 81 Kilogramm nur geringe Chancen, sich bis zu einer Medaille vorzukämpfen.

Hockey: Die Männer wollen nach ihrer überraschenden Niederlage gegen Spanien (0:2) Wiedergutmachung. Um 10.30 Uhr heißt der Gegner des Weltmeisters Südafrika. Nur vier Teams aus jeder Gruppe erreichen am Ende die K.-o.-Runde.

Pferdesport: Vor dem Schloss Versailles beginnt die doppelte Gold-Mission in der Dressur. Die deutschen Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth sowie Debütant Frederic Wandres hoffen auf einen guten Start in den Einzel- und Mannschaftswettkampf. Um 11 Uhr beginnt der erste Tag des Grand Prix, an dem zunächst Wandres mit seinem Pferd Bluetooth auf das Viereck geht.

Tennis: Bei ihrem Abschiedsturnier trifft Angelique Kerber im Achtelfinale (ab 12 Uhr) auf die Kanadierin Leylah Fernandez, wenig später ist auch ihr Doppel mit Laura Siegemund angesetzt. Ebenfalls im Einsatz: Jan-Lennard Struff ist in der zweiten Rund gegen den Franzosen Corentin Moutet gefordert. Alexander Zverev bekommt es wie schon am Vortag im Mixed-Doppel mit Siegemund (4:6, 5:7) mit dem Tschechen Tomas Machac zu tun. Für Kevin Krawietz und Tim Pütz geht es im Achtelfinale gegen die Franzosen Édouard Roger-Vasselin und Gaël Monfils.

Volleyball: Am zweiten Spieltag trifft Deutschland um 13 Uhr auf den dreimaligen Olympiasieger USA, dritter Gegner ist am Freitag (9 Uhr) Südamerikameister Argentinien. Nur die ersten zwei Teams in den drei Vierergruppen qualifizieren sich sicher für die K.o.-Runde, dazu kommen die zwei besten Gruppendritten.

3x3-Basketball: Am frühen Abend (17.30 Uhr) startet das deutsche Mini-Aufgebot um Marie Reichert, Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Elisa Mevius gegen die USA ins Turnier. Verglichen mit dem klassischen Basketball sind bei der Streetball-Variante statt zwölf nur vier Akteurinnen in Paris vertreten.

Turnen: Erstes Gold für die Turnkönigin? Simone Biles und ihr US-Team gehen ab 18.15 Uhr als Favoritinnen in den Team-Wettbewerb. Es ist eines der Highlights an der Seine: Für Biles wäre es drei Jahre nach ihrem bemerkenswerten Abgang bei den Spielen von Tokio der insgesamt fünfte Olympiasieg - weitere Medaillen könnten in den Einzelentscheidungen folgen.

Schwimmen: Ohne deutsche Starterin wird am Abend (20.56 Uhr) das Finale über 100 Meter Rücken ausgetragen. Bei den Männern stehen das Finale über 800 Meter Freistil (21.02 Uhr) mit dem deutschen Starter Sven Schwarz und das Finale über 4x200 Meter Freistil (22.01 Uhr) mit Lukas Märtens, Rafael Miroslaw, Josha Salchow und Timo Sorgius auf dem Programm. In beiden Disziplinen zählt Deutschland zu den Außenseitern.

Basketball: Nach dem lockeren Auftaktsieg gegen Japan trifft die deutsche Mannschaft um Fahnenträger Dennis Schröder im zweiten Gruppenspiel auf Brasilien (21 Uhr). Gewinnt der Weltmeister erneut, steht er sicher im Viertelfinale.