Wenn man bedenkt, durch welch sportpolitische Gewitter Wladislaw Heraskewytsch in den vergangenen Tagen gezogen ist, war es umso beachtlicher, wie der Ukrainer am Donnerstagabend auftrat, als sich der erste Sturm gelegt hatte. Gerade hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) dem Athleten untersagt, im olympischen Skeletonrennen mit einem Helm anzutreten, auf dem die Gesichter von 22 Athleten prangen, die Russland in der Ukraine getötet hat. Nun saß Heraskewytsch mit müden Augen im ukrainischen Konsulat, an den Wänden hingen Bilder jenes Krieges, an dessen Folgen er auf seinem Helm erinnert. Und doch fand er Kraft für einen Scherz, den er zuvor der IOC-Präsidentin Kirsty Coventry erzählt hatte: Wenn das IOC seinen Helm für so problematisch hält, könne er doch so schnell durch die Eisrinne rauschen, dass man die Motive auf dem Helm nicht erkennt?