Turnen bei Olympia:Wie ersetzt man Simone Biles?

Die Ausnahmeturnerin steigt aus dem Team-Wettkampf aus. Sie müsse sich auf ihre mentale Gesundheit fokussieren, sagt sie danach. Am Ende verliert das US-Team gegen Russland - und alle rätseln, ob Biles weiterturnen wird.

Von Volker Kreisl, Tokio

Sie hatte als dritte und letzte US-Turnerin auf der Sprintmatte zum Sprung Aufstellung genommen. Simone Biles konzentrierte sich, fixierte den Tisch in der Ferne, lockerte sich noch einmal. Es war das erste Gerät für sie und für ihr US-Team, der Anfang des ersten großen Medaillenwettkampfs für die Turnerinnen bei diesen Spielen. Noch sah es so aus, als entwickle sich alles wie in den vergangenen zehn Jahren.