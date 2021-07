Kommentar von Volker Kreisl, Tokio

Die Turnerinnen des deutschen Verbandes haben am Sonntag als Mannschaft eine Niederlage erlitten. Um wenige Zehntel verpassten sie die Teilnahme am Teamfinale. Dabei waren Elisabeth Seitz, Sarah Voss, Pauline Schäfer-Betz und Kim Bui in guter Form und mit großen Ambitionen an die Geräte gegangen. Hinterher flossen bei den besonders tief Getroffenen Tränen, und in dem Moment half es auch nicht, dass sie in einer ganz anderen Sache gerade weltweit beachtet und belobigt werden.