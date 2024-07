Es hatte lange gedauert, die Geduld dieses Turners kam wohl an ihre Grenzen. Seine Lieblingsbeschäftigung besteht darin, sich an Geräte zu schwingen oder sich von Sprungbrettern in die Höhe schnellen zu lassen, besonders aber hat es ihm ein Gerät namens Barren angetan. Jenes Gerät, das auch als Schulgerät gilt, weil dieses viele Hebel sowie Bewegungen mit Kraft und Eleganz erfordert. Nur, gerade übt er noch vorsichtig, wichtiger sind sein Arm und seine Schulter, die täglich vom Physiotherapeuten massiert, gewalkt und geknetet und gelockert werden. Aber immerhin ist es so: Die Entwicklung von Lukas Dauser, dem Weltmeister am Barren, kann der deutschen Auswahl Mut machen. Er hat beim Auftakt in Paris überzeugt.

Ansonsten überwogen an diesem ersten Olympia-Wochenende die Rückschläge: Das deutsche Männerteam hat sich – wie die deutschen Frauen – nicht für das Finale der besten acht Teams qualifizieren können, was durchaus nicht vorhersehbar war. Jedoch, das Team von Trainer Valeri Belenki landete nach der Qualifikation deutlich jenseits des Finales der besten acht Teams. Turner Nils Dunkel sagte: „Fürs Team ist es natürlich schade.“ Dass es auch so deutlich nicht gereicht hat, mache ihn schon „ein bisschen traurig“, sagte Dunkel.

Kunstturnen : Die Pechkette des Lukas Dauser Akute Influenza, Bettruhe: Lukas Dauser, der Weltmeister am Barren, verpasst krank die Europameisterschaft. Doch das muss für ein erfolgreiches Turn-Jahr nichts heißen. Im Gegenteil. Von Volker Kreisl

Das bedeutet nicht, dass die meisten Turnenden aus den deutschen Teams in der kommenden Woche nur noch zuschauen. In einigen Finals stehen noch welche, wie etwa die 16-jährige Helen Kevric mit momentan Platz zehn im Mehrkampf, der nach den drei weiteren Durchgängen für den olympischen Mehrkampf reichen könnte. Andere, vor allem Pauline Schäfer-Betz, die Weltmeisterin von 2017, turnten zu nervös, schon nach dem Aufgang konnte Schäfer-Betz nur mit viel Arm-Rudern noch einen Sturz verhindern: „Heute war ich einfach wahnsinnig aufgeregt am Balken.“ Sie wird das Finale verpassen.

Die Tatsache, dass eine langjährige Topturnerin plötzlich derart einbricht, zeigt auch, dass beiden Teams – den Frauen von Coach Gerben Wiersma und den Männern von Trainer Valeri Belenki – etwas fehlte. Möglicherweise könnte es die Abwesenheit einiger Teamkräfte sein. Wiersma und Belenki müssen auf junge Kräfte verzichten. So wirkten beide Mannschaften verunsichert. Besonders Schäfer-Betz war dies in der Übung anzusehen, es fehlten die Anfeuerungen und wohl auch ein wenig die Kontakte außerhalb des Wettkampfs.

Belenki, selbst einst Weltklasseturner, muss die Vorführung in der mit Gras bewachsenen Arena viel Ärger bereiten, aber das ist sein Trainerlos. Nach außen jedenfalls stellte er sich vor die Riege und verkniff es sich, jemandem Schuld zuzuweisen, die Hälfte besteht ja aus Nachwuchsturnern. „Großes Lob an die Mannschaft“, richtete er aus, „die haben sich zusammengerissen.“ Immerhin sieht es nach der Enttäuschung der verpassten Mannschafts-Qualifikation so aus, als würde Weltklasse-Barrenturner Lukas Dauser seinen rechten Arm für das Barrenfinale in einer Woche schmerzfrei hinkriegen. Nach dem Muskelbündelriss war eine Olympiateilnahme durchaus nicht selbstverständlich. Doch Dauser zählt an den Holmen nun wieder zu den Medaillenkandidaten.