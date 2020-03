Sommerspiele in Tokio

Die Olympischen Ringe stehen im Hafenviertel Daiba in Tokio vor der Regenbogenbrücke und dem Tokio-Turm.

Die Olympischen Spiele werden nicht wie geplant im Sommer in Tokio stattfinden. Nach einer tagelangen Hinhaltetaktik schlug der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstagmittag dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine Verlegung um ein Jahr vor. Der Schritt sei angesichts der Corona-Pandemie unvermeidlich, weil die ursprünglich für Juli und August angesetzten Wettkämpfe unter den gegebenen Umständen nicht vollständig ausgetragen werden könnten, sagte Abe dem Fernsehsender NHK zufolge. Zwischen dem japanischen Premier und dem IOC-Präsidenten Thomas Bach kam es am Dienstag zu langen Telefonaten. Das IOC versendete nach Abes Statement eine entsprechende Bestätigung.

Damit wird es erstmals in der 124-jährigen Geschichte zu einer zeitlichen Verlegung der Sommerspiele kommen. Bisher gab es lediglich - während der beiden Weltkriege - verschiedene Absagen. Wichtig für viele, insbesondere finanzielle Folgefragen ist dabei, dass Japans Premierminister Abe und damit die Verantwortlichen des Austragungsortes vorschlugen, die Spiele zu verschieben - und nicht die Ringe-Organisation selbst.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Das IOC und die japanischen Verantwortlichen mussten sich also dem großen Druck beugen, unter den sie in den vergangenen Tagen und speziell seit Beginn dieser Woche geraten waren. Noch am Sonntag hatte das IOC erklärt, dass es sich vier Wochen Zeit nehmen wolle, um eine mögliche Verschiebung zu prüfen. Verschiedene Länder kündigten an, ihre Sportler nicht zu den Spielen zu schicken, falls diese im Sommer ausgetragen werden würden.

Massiver Widerstand gegen die Verzögerungstaktik

Kanada, Australien und Norwegen waren die Ersten, am Montagabend schloss sich auch das US-amerikanische NOK dieser Fraktion an, das extrem bedeutend und einflussreich ist und aufgrund der Historie in der olympischen Welt auch eine Sonderstellung genießt. Aus anderen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich oder Großbritannien, kam der Wunsch, zügig eine Verlegung zu beschließen. Nach einem Bericht der japanischen Zeitung Sankei waren auch rund 70 Prozent der Japaner dafür, die Olympischen Spiele nicht diesen Juli stattfinden zu lassen.

Auch in den Fachverbänden und von zahlreichen Athleten(organisationen) regte sich massiver Widerstand gegen die Verzögerungstaktik. Das kanadische IOC-Urgestein Dick Pound erklärte dann als erstes Mitglied des Ringe-Clans, dass eine Verschiebung beschlossene Sache sei. Das war am Montagabend, und da versuchte die IOC-Zentrale noch, diese Aussage als Meinung und Interpretation eines einzelnen Funktionärs abzutun. Aber schon bald am Dienstag zeichnete sich ab, dass Pound nur der Erste gewesen war, der das Offenkundige ausgesprochen hatte.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) begrüßte die Verschiebung. "Die nunmehr schnelle und klare Entscheidung zur Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele ist ein richtiger und enorm wichtiger Schritt für den internationalen Sport und die gesamte Weltgemeinschaft", erklärte DOSB-Präsident Alfons Hörmann in einer Mitteilung. Die Vereinigung Athleten Deutschland sagte, die Sportler und Sportlerinnen seien "nun von dem Druck befreit, ihr Training unter den Einschränkungen der Corona-Krise fortzuführen".

Strittig war allerdings bis zum Schluss die Frage, auf welchen Termin die Spiele verschoben werden sollen. Das japanische IOC-Mitglied Morinari Watanabe, zugleich Präsident des internationalen Gymnastikverbandes, schlug noch am Dienstag den Herbst 2020 als Ersatztermin vor. Eines seiner Argumente: Das würde den wirtschaftlichen Schaden minimieren.

Doch unter den führenden Virologen ist die herrschende Meinung, dass die Folgen der Coronavirus-Verbreitung dann noch nicht ausgestanden sein werden. Zudem wirken die sportlichen Probleme der aktuellen Situation - beispielsweise die gravierenden Beeinträchtigungen im Training oder das kaum noch existente Dopingkontrollsystem - bis dahin sicher nach.

Diser Argumentation folgten die Verantwortlichen offensichtlich. Die Spiele sollen nicht 2020 - aber spätestens bis Sommer 2021 stattfinden. Den Namen "Olympia 2020" sollen sie aber behalten. Der konkrete Termin ist noch offen. "Den Zeitrahmen haben wir noch nicht diskutiert. Das werden die Koordinierungskommission und das Organisationskomitee machen", sagte Thomas Bach am Dienstag bei der Telefonkonferenz.