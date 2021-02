Von Thomas Hahn, Tokio

Der Donnerstag war wieder ein Yoshiro-Mori-Tag in den japanischen Medien. Aber diesmal ging es nicht um die andauernde Kritik wegen der sexistischen Aussagen, die der 83-jährige Präsident des Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio (Tocog) vergangene Woche gemacht hatte. Diesmal ging es um die Folge dieser Kritik. Um den Rücktritt nämlich, den Mori an diesem Freitag in einer Tocog-Krisensitzung erklären will.

In der Hokkoku Shimbun, einer Regionalzeitung aus Moris Heimatpräfektur Ishikawa, hatte er Donnerstagfrüh gesagt: "Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde am 12. Februar zu den Leuten sprechen." Später hieß es aus informierten Kreisen, Mori räume seinen Posten. Die Nachrichtenagentur Kyodo zitierte eine Person aus Moris Umfeld, die wiederum Mori mit den Worten zitierte: "Zunächst einmal muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich Probleme verursacht habe, und sagen: Bitte kümmern Sie sich um den Rest der Aufgabe. Was wichtig ist, ist der Erfolg der Spiele."

Moris Rücktritt ist ein Einschnitt für die Tokioter Spiele-Organisatoren. Er könnte die Rettung sein für das schwierige Unternehmen, in diesem Sommer trotz Pandemie Olympische und Paralympische Spiele in der japanischen Hauptstadt stattfinden zu lassen. Denn seit Mori in einer Online-Sitzung des Japanischen Olympischen Komitees seine Bedenken gegen Vorstandssitzungen mit vielen Frauen erklärt hatte ("ziehen sich hin"), standen die ohnehin schon umstrittenen Spiele im Sturm einer weltweiten moralischen Entrüstung.

"Völlig unangemessen" nennt das IOC Moris Äußerungen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) in Lausanne hatte erst gedacht, dass Moris abgelesene öffentliche Entschuldigung am Tag nach dem frauenfeindlichen Fauxpas den Fall abschließen könnte. Aber dann sprangen freiwillige Helferinnen und Helfer der Spiele ab. Eine internationale Online-Petition sammelte immer mehr Unterschriften (am Donnerstagabend waren es mehr als 146 000). Die Metropolregierung von Tokio meldete über tausend Beschwerden. Japans Medien hörten nicht mehr auf zu berichten. Am Mittwoch legte das IOC also noch einmal ein Statement vor, in dem es Moris Äußerungen als "absolut unangemessen" bezeichnete. Moris Rücktritt müsste wieder mehr Ruhe bringen für die schwierigen letzten Vorbereitungen auf die Spiele.

Der Rücktritt könnte aber auch der Anfang vom Ende der pandemischen Spiele sein. Leute wie Mori haben in Japan eine natürliche Autorität. Mori ist ein Senpai, ein Dienstälterer, zu dem man nach dem nationalen Hierarchieverständnis in treuer Ergebenheit aufschaut, deshalb ist er auch so angesehen in der rechtskonservativen Regierungspartei LDP. In dieser ist er einst bis zum Premierminister aufgestiegen. Dass er als solcher höchst unbeliebt war und mit seinem Benehmen die Öffentlichkeit immer wieder empörte, hat seinem Ansehen dort nicht nachhaltig geschadet. Dass er Japan mal als "göttliche Nation" bezeichnete, dürfte ihm in den nationalistischen Wählerkreisen der LDP sogar Applaus und Verehrung eingebracht haben.

Wie wichtig der Machtklüngel der Regierungspartei Mori nimmt, wurde besonders deutlich, als der einflussreiche greise LDP-Generalsekretär Toshihiro Nikai erklärte, es sei "kein Problem", dass so viele Volunteers wegen des Mori-Sexismus abgesprungen seien. "Wenn sich die Lage beruhigt hat, werden sie ihre Meinung ändern", sagte Nikai, "wenn sie trotzdem wegbleiben, werden halt neue Volunteers angeworben." Premierminister Yoshihide Suga distanzierte sich zwar von Moris Aussagen, aber sagte nicht viel mehr. Kyodo zitierte einen Regierungsinsider, der sagte: "Wenn er (Mori) zurücktritt, gibt es kein Olympia. Wir müssen ihn halten, koste es, was es wolle."

Nachfolger wird der Bürgermeister des Olympia-Dorfes

Aber Japans Politikelite spürt dieser Tage schmerzhaft, dass sich die Welt nicht nach den japanischen Gepflogenheiten richtet. Von einem Ober-Japaner aus dem Macho-Establishment wollen sich gerade die, die von Olympia profitieren wollen, das Image der Spiele nicht auf rechts drehen lassen. Gleichstellung ist ein Menschenrecht. Die Achtung der Menschenrechte ist das Mindeste, was die freiheitliche Gesellschaft vom Milliardengeschäft Olympia erwartet. Internationale Botschaften in Tokio demonstrierten gegen Moris Aussagen. In der japanischen Nationalversammlung trugen die Parlamentarierinnen Weiß als Zeichen des Protests. Da erhob sich auch die Wirtschaft: Von Spiele-Sponsoren wie der nationalen Weltfirma Toyota kam Kritik. Der US-Fernsehsender NBC, der wichtigste Geldgeber des IOC, war sicher auch nicht amüsiert. Diesen Druck hält selbst Japans mächtige Trutzburg der Ewiggestrigen nicht aus.

Den freiwilligen Rücktritt konnte Yoshiro Mori wenigstens noch als Dienst an der Sache verkaufen. Jetzt kann er nicht mehr als nassforscher Berufsoptimist die Zweifel an den Spielen abwehren. Ob er gar keinen Einfluss mehr auf die Spiele-Operation hat, ist allerdings fraglich. Sein Nachfolger steht schon fest: Innerhalb des Tocog-Führungszirkels steigt Saburo Kawabuchi vom Bürgermeister des Olympischen Dorfes auf. Kawabuchi war früher der Präsident des nationalen Fußballverbandes. Olympia in Tokio 1964 erlebte er als Fußballer der japanischen Mannschaft. Er ist 84 Jahre alt, ein Jahr älter als Mori, und es ist klar, in wessen Geiste er die Aufgabe angehen wird. "Wenn ich gewählt werde", hat Saburo Kawabuchi am Donnerstag gesagt, "werde ich mein Bestes geben, um die Erwartungen von Herrn Mori zu erfüllen."