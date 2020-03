Um das Jetzt zu verstehen, kurz ein Schwenk ins Jahr 1980. Die Sommerspiele in Moskau standen bevor, die Sowjetunion war gerade noch mal eben in Afghanistan einmarschiert. Der Westen drohte, Olympia fernzubleiben. Und Thomas Bach, der Mannschafts-Olympiasieger im Fechten von 1976, erlebte eine Lektion, "die durch nichts zu ersetzen ist", wie er später erzählte.

Bach war 1980 bereits Athletensprecher, er stemmte sich mit aller Macht gegen die bundesdeutschen Boykottpläne. Doch der damalige SPD-Kanzler Helmut Schmidt habe die Sportler bloß herablassend behandelt, "hart an der Grenze des Erträglichen", hat Bach bei einer Festrede beim Deutschen Ruderverband erzählt, im März 2008. Es half alles nichts. Der westdeutsche Sport blieb damals zu Hause, und das Feuer der Verzweiflung darüber, hat Bach vor zwölf Jahren gesagt, "brennt immer noch". Nie wieder wollte er in derartiger Ohnmacht baden, dieser Wunsch hat ihn all die Jahre begleitet, bis ins Präsidentenamt des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hinein.

Es ist schon eine feinsinnige Pointe, die die (Sport-)Geschichte da gerade spinnt: 40 Jahre nach Moskau sind es die Athleten, vor allem aus Bachs Heimat, die seinen Kurs boykottieren, die Sommerspiele im Juli 2020 in Tokio auszutragen. Aktive und ehemalige Athleten, Anti-Doping-Kämpfer, nationale Olympia-Komitees, Athletengewerkschaften, Virologen, sie alle verweisen in diesen Tagen auf das Gebräu aus unzumutbaren Trainingsbedingungen, dem kollabierenden Anti-Doping-System - und auf die Aussicht, dass die Corona-Pandemie in knapp vier Monaten kaum so ausgestanden sein kann, dass man die halbe Welt an einem Ort zusammenziehen sollte.

Das bis dato beachtlichste Signal hat jetzt Maximilian Hartung abgesetzt, ebenfalls Fechter, wie einst Bach. Er werde nicht nach Tokio reisen, sollten sich die Olympiamacher weiter stur an den Termin im Juli 2020 klammern, sagte er. Hartung wird wohl kaum der letzte sein mit diesem Ansinnen, sein Wort zählt was in der Branche. Der 30-Jährige ist Mitgründer und Präsidiumsmitglied bei Athleten Deutschland, einer unabhängigen Sportlervertretung. Der Verein wurde 2017 gegründet, weil seine Initiatoren glaubten, im organisierten Sport nur mitsprechen zu können, wenn man sich nicht von den oft autokratischen Strukturen vereinnahmen lässt. Wie recht Hartung und Co. haben, hat sich noch nie so deutlich gezeigt wie in diesen Tagen. Prominente Mitglieder der IOC-Athletengremien plappern ja noch immer brav die Parteilinie nach, die Deutsche Britta Heidemann etwa, auch wenn der Widerstand selbst im IOC allmählich wächst.

Die Lage ist schon jetzt ein Desaster für Bach. Der Sport solle mit einer Stimme sprechen, das war ihm, dem Meister des sportpolitischen Strippenziehens, immer wichtig; wobei es meist seine Stimme war, was Bach aber oft zu verschleiern wusste. Jetzt spricht der Sport immer fester mit einer Stimme gegen seinen Kurs. Viele Athletenvertreter berichteten zuletzt, Bach sei in Telefonschalten belehrend und stur aufgetreten, er habe keine Alternativpläne vorgestellt, Ungewissheit gesät. Klingt stark nach Moskau 1980. Nur dass der Athletensprecher von einst jetzt auf der anderen Seite steht.