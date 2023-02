Das IOC positioniert sich in der Debatte um die Rückkehr russischer und belarussischer Athleten - und gerät politisch in die Defensive. Ohne Not verspielt es damit die Chance, das Image der Olympischen Spiele zu polieren.

Kommentar von Barbara Klimke

Es sind die Athleten, deren Stimmen zählen sollten in diesem Krieg. Der Boxer Oleksandr Usyk stand kürzlich in der Nähe von Kiew in der Ruine eines Boxstudios. Ein heiterer Ort sei das früher gewesen, sagte er britischen Medien. Jetzt sehe er "Dunkelheit und Tod". Die Tennisspielerin Elina Switolina hat in Odessa auf Instagram an einen jungen Zehnkämpfer erinnert, Wolodimir Androschtschuk, der als Soldat gefallen ist. Er werde nie sein Potenzial zeigen können, nie seine Träume erfüllen. Warum, so schrieb sie, solle das dann den Athleten des Angriffslandes gestattet sein?