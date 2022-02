Im deutschen Olympia-Team gibt es einen weiteren Corona-Fall. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag mit. Der Verband informierte zunächst nicht darüber, um wen es sich handelt. Der Test wurde bei der Anreise am Dienstag am Flughafen von Peking genommen. Das Teammitglied ist nach DOSB-Angaben symptomfrei. Damit gibt es in der deutschen Mannschaft nun vier Corona-Fälle. Beim Berliner Eiskunstläufer Nolan Seegert wurde bei der Einreise das Virus nachgewiesen, weswegen er den Team-Wettbewerb verpasste. Die beiden Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber werden am Mittwoch im ersten Wettbewerb ebenfalls nicht am Start sein.

Der IOC-Arzt Brian McCloskey zeigte sich unterdessen zufrieden mit der Entwicklung der Corona-Fälle in der Olympia-Blase von Peking. "Die guten Nachrichten sind: Wir stehen wie erwartet da, aber wir lehnen uns nicht zurück, weil wir uns beim Coronavirus nie zurücklehnen dürfen", sagte der Chef der medizinischen Kommission der Winterspiele. Die Organisatoren vermeldeten am Dienstag sechs Fälle innerhalb des geschlossenen Kreislaufs. Die Gesamtzahl seit der Eröffnung des Olympischen Dorfes am 23. Januar liegt somit bei 393 Infektionen. McCloskey wehrte sich gegen Vorwürfe, die Isolationsentscheidungen seiner Kommission seien "kulturell oder politisch" bedingt. Auch die Situation der Athleten in Quarantäne stimme zuversichtlich: "Es kommen mehr aus der Isolation heraus, als reingehen", sagte McCloskey. 50 Sportler haben laut IOC die Quarantäne mittlerweile verlassen, 32 befinden sich noch in Isolation.