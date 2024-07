Von Jonas Wengert

Selbst zum Schlafen verlässt Camilla Kemp das Meer und die Wellen nicht. Denn ein Olympisches Dorf im klassischen Sinn gibt es auf Tahiti nicht; stattdessen liegt nahe der Küste ein Kreuzfahrtschiff vor Anker. Derzeit beherbergt es keine Touristen, sondern Spitzensportler. Auch Deutschlands erste Olympia-Surferin wohnt dort. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen die Kabinen des deutschen Teams, samt schwarz-rot-goldenen Flaggen an den Außengeländern. Trainingsräume, Verpflegung, Unterhaltung: Die Infrastruktur auf dem Schiff biete alles, um sich ideal auf die Wettkämpfe vorzubereiten, sagt Kemp. Um aber an den eigentlichen Sehnsuchtsort zu gelangen, müssen die Surfer mit ihren Brettern vom großen Dampfer in kleinere Boote umsteigen. Rund eine Viertelstunde dauert die Fahrt, dann liegen sie vor ihnen: die Wellen von Teahupo’o.