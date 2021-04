Japan hat wegen steigender Corona- Infektionen zum dritten Mal den Notstand für die Olympia-Stadt Tokio erklärt. Ministerpräsident Yoshihide Suga gab die Entscheidung keine drei Monate vor den geplanten Olympischen Spielen bekannt. Außer Tokio ordnete Suga den von Sonntag bis zum 11. Mai geltenden Notstand auch für Osaka sowie Kyoto und die Präfektur Hyogo an. In diesen Zeitraum fällt die sogenannte "Goldene Woche", eine Aneinanderreihung nationaler Feiertage, in der normalerweise Millionen Japaner auf Reisen gehen. "Wir müssen gezielt Maßnahmen ergreifen, damit viele Menschen während der Goldenen Woche in der Pause sind, um das Virus unter Kontrolle zu bringen", sagte Suga.