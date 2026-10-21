Die Tage, vor allem die Morgenstunden des Sportfunktionärs Martin Engelhardt sind straff getaktet. Er stehe gegen 4:30 Uhr auf, sitze ab sechs Uhr im Büro seiner Klinik, so hat er es vor zwei Jahren einmal erzählt . Bevor der Chefarzt für Orthopäde und Unfallchirurgie am Klinikum Osnabrück dann Knie, Sprunggelenke und Füße operiert, arbeite er aber erst all das ab, was sich in seinen Ehrenämtern an Anliegen angestaut hat. Und da kamen in jüngerer Zeit einige Gespräche hinzu.

Ein Anliegen, das viele dabei an ihn herangetragen haben: Engelhardt möge doch kandidieren für eines der wichtigsten Ehrenämter hierzulande – als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Dachverband von 103 Spitzenverbänden, Landessportbünden und anderen Organisationen, die insgesamt rund 29 Millionen Mitgliedschaften zählen. Die bisherige Kandidatur für die DOSB-Spitze hatte die Bittsteller jedenfalls noch nicht so recht überzeugt, gelinde gesagt. Und deren Vortrag mischte sich gewiss mit einer Art von Funktionärslebenswunsch des selbstbewussten Mediziners.

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Am Mittwoch hat Martin Engelhardt seine Kandidatur offiziell eingereicht, sie sei „eine Herzensangelegenheit“, sagt er im Gespräch. In jedem Fall steht dem DOSB am 5. Dezember so zum erst zweiten Mal in seiner Historie eine Kampfabstimmung ums Präsidentenamt bevor – und kurz nach der Wahl des nationalen Olympiakandidaten ein nächstes großes Duell. Denn kurz vor Engelhardt, dem Präsidenten der Deutschen Triathlon Union (DTU), hatte der Unternehmer Michael Mronz seine Bewerbung veröffentlicht. Wobei allein der Umstand, dass sich das bekannteste deutsche Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in der Heimat einer Opposition erwehren muss, Mronz nicht gerade besonders gut aussehen lässt.

Engelhardt verantwortete 2018 schon die erste Kampfkandidatur um die DOSB-Spitze

Noch Anfang Oktober hatte eine Findungskommission, bestückt mit Spitzenfunktionären aus diversen Mitgliedsorganisationen des DOSB, einen einsamen Kandidaten für die Präsidentschaft empfohlen: Michael Mronz. Das Motiv dafür klang im Abschlussbericht der Kommission jedoch nur vage an. Die deutsche Olympiabewerbung sei „die zentrale Aufgabe“ der kommenden Jahre, sie könne wie ein Motor für Breiten- und Spitzensport sein. Und zumindest einige Mitglieder der Kommission stützten bis zuletzt offenbar die These, dass das IOC-Mitglied Mronz diese Olympiabewerbung besser voranbringen könne, würde er im Kreis der erlauchten IOC-Mitglieder mit den Insignien des DOSB-Präsidenten vorstellig werden.

Sollte diese Vorarbeit dazu gedacht gewesen sein, Mronz früh an die DOSB-Spitze zu hieven, scheiterte sie Anfang Oktober scheppernd. Statt sich hinter Mronz zu versammeln, regte sich bei einer Tagung in Oberhaching vor allem bei olympischen Spitzenverbänden und Landessportbünden Widerstand. Offiziell verwiesen diese später darauf, dass man erst die Bewerbungsfrist Ende Oktober abwarten müsse. Intern brachten einige aber offenbar ebenso inhaltliche Gründe vor – auch gegen Mronz. Das wurde nach SZ-Informationen auch in IOC-Kreisen aufmerksam verfolgt.

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Für Martin Engelhardt markierte dieser 2. Oktober jedenfalls eine kleine Zäsur. Er hatte zuvor ebenfalls bei der Findungskommission vorgesprochen, für das Präsidentenamt. Die Kommission hatte ihn dann aber als Vize vorgeschlagen – in einem Schattenkabinett des potenziellen DOSB-Präsidenten Mronz. Als Engelhardt in Oberhaching die Vorbehalte wahrnahm, gefolgt von den Bitten, er möge selbst kandidieren, empfand er es jedenfalls als „folgerichtig“, zu kandidieren. Heute sagt er: Der deutsche Sport stehe an einem „Wendepunkt“, und das nicht erst seit den vergangenen Wochen.

Schon zu Jahresbeginn hatte Engelhardt in der FAZ einen „Sportplan für Deutschland“ präsentiert. Dieser wird getragen vom Gedanken, nicht nur den Spitzensport besser zu fördern, sondern sportliche Aktivität in der gesamten Gesellschaft zu verankern, um so auch dem Gesundheitssystem Milliardenkosten zu ersparen. „Ich glaube, dass wir als Gesellschaft jeden Tag 60 Minuten qualifizierte Bewegung in der Schule benötigen. Wir benötigen ein Fach Gesundheit, wir benötigen aber auch gute Sportlehrer und Sportstätten“, sagt Engelhardt. Man müsse „Kostenhürden“ abbauen; viele Kinder könnten selbst in einem wohlhabenden Land wie Deutschland viele Sportarten nicht mehr betreiben. Um dem entgegenzuwirken, müsse man Bund, Länder und Kommunen zusammenbringen. „Aber“, sagt Engelhardt, „auch der DOSB braucht einen starken Präsidenten, der das mit voller Tatkraft umsetzen kann.“

IOC-Mitglied Michael Mronz verspricht, dass er als Unternehmer frischen Wind und Kontakte mitbringen könnte. Marijan Murat/dpa

Das ist eine Hauptkritik am Rivalen: Mronz sei im IOC, vor allem mit der Olympiabewerbung ausgelastet, da könnten viele Themen in der verwinkelten DOSB-Landschaft leiden. Keine Frage, Mronz habe sich „in den vergangenen Jahren beim IOC voll eingebracht“, sagt Engelhardt, gerade die Olympiabewerbung habe er gut vorangetrieben. Doch das allein erfordere ja schon „vollen Einsatz“. Frei übersetzt: Ein guter Olympialobbyist macht noch lange keinen guten DOSB-Präsidenten. Engelhardt wiederum möchte „den Verband stärker nach innen führen“, sagt er, im Zusammenspiel aller Beteiligten, die im DOSB vom olympischen Spitzenverband bis zu Makkabi Deutschland und dem Verband für Freikörperkultur reichen.

Mronz versprach zuletzt auch, viele dieser Themen ebenfalls anzupacken, dass er als Unternehmer frischen Wind und Kontakte mitbringen könnte. Engelhardt indes hat viele Themen selbst gestaltet, mit rund 50 Jahren Erfahrung im Ehrenamt, wie er betont: sei es als Aktivensprecher der Bundesligaschwimmer des EOSC Offenbach, oder während insgesamt drei Jahrzehnten an der Spitze der DTU, die zu Engelhardts Anfängen in den 1980er-Jahren noch ein nichtolympischer Verband war, bis zum Exekutivgremium des Triathlon-Weltverbands. Und wenn bald eine Spitzensportagentur statt des DOSB die deutsche Sportförderung neu ordnen wird, ist Engelhardt schon deshalb tief im Stoff, weil er als Vorstand der wissenschaftlichen Forschungsinstitute IAT und FES immer wieder Mittel eingeworben hat, mit denen Kanus und Schlitten gebaut wurden, die deutsche Medaillenbilanzen gerettet haben. Davon profitierte übrigens auch Ronald Rauhe, Kanu-Olympiasieger und mittlerweile Staatsminister für Sport und Ehrenamt.

Es ist eine Rolle, die Engelhardt behagt: am Rückgrat des deutschen Sports; als einer, der zugleich sagt, wenn ihn etwas stört, direkt und schnörkellos. 2018 war es ebenfalls Engelhardt, der die erste Kampfkandidatur in der DOSB-Historie verantwortete, damals noch in einem Akt des spontanen zivilen Ungehorsams gegen den Amtsinhaber Alfons Hörmann. Und auch wenn Engelhardt wusste, dass seine Kandidatur symbolischen Charakter hatte, nutze er sie, um öffentlich mit dem Führungsstil des damaligen Präsidenten abzurechnen – als Zeichen, dass man nicht alles still zur Kenntnis nehme. Auch als Hörmanns Nachfolger Thomas Weikert unter Druck geriet, wünschte sich Engelhardt 2022 in einem öffentlichen Redebeitrag mehr Transparenz.

Engelhardts Art entfacht nicht überall im deutschen Sport Gegenliebe

Zwei Jahre später, Engelhardt war gerade als Vizepräsident ins DOSB-Präsidium eingezogen, würdigte ihn der Dachverband als jemanden, „der seine Positionen argumentativ ausreizt, dabei aber immer die Sache und nicht das eigene Fortkommen in den Vordergrund stellt“. Gleichzeitig entfacht Engelhardts Art nicht überall im deutschen Sport Gegenliebe, weshalb manch einer in den vergangenen Wochen auch nach alternativen Herausforderern für Mronz Ausschau hielt. Auch deshalb ist die Frage, wie sich die Mehrheiten bis zur Wahl bei der DOSB-Mitgliederversammlung in sechs Wochen entwickeln, noch ziemlich offen.

Und Engelhardt selbst? Der geht, anders als 2018, „voll davon aus, dass ich eine gute Chance habe, am 5. Dezember gewählt zu werden“. Er glaubt, nach all den Gesprächen der vergangenen Wochen, eine starke Unterstützung zu verspüren. In der offiziellen Pressemitteilung am Mittwoch war zwar nur von „weiteren Mitgliedsverbänden“ die Rede, die seine Kandidatur mit eingereicht hätten. Hinter den Kulissen werden allerdings einige Spitzenverbände wie die Ruderer Engelhardts Lager zugerechnet – wie auch der Bayerische Landessportverband (BLSV) und damit eine große Kraft hinter Münchens Olympiabewerbung, die Michael Mronz ja maßgeblich vorantreiben soll. „Ich glaube“, sagt Engelhardt, „dass eine echte Wahl, sofern wir respektvoll miteinander umgehen, auch den DOSB und die demokratischen Institutionen des Landes nur stärken wird.“

Der eine oder andere robuste inhaltliche Seitenhieb gehört allerdings auch bei Engelhardt zum Repertoire. Im kommenden März wird er 67, er könne dem DOSB ab da seine „ganze Kraft“ widmen, richtete er in der Pressemitteilung am Mittwoch noch, „ohne berufliche Verpflichtungen und ohne geschäftliche Interessen im Sport“. Ein Verweis auf die Rolle von Michael Mronz als Vermarktungschef des Reitturniers in Aachen. Ob dies einen Interessenkonflikt darstellt, dürfte eine von vielen spannenden Fragen in den nächsten Wochen werden.