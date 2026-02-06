Livigno also, zum Abschluss dieser wundervollen Olympia-Karriere, das macht für Anna Gasser vieles einfacher. In Peking, bei den Corona-Spielen vor vier Jahren, hatte sie noch ihren „ganzen Koffer angefüllt“ mit Essen von daheim: Spaghetti, Schokolade, Müsli, all das nahm Gasser damals etwas panisch mit nach China, ins Ungewisse. Es wurde eine Olympia-Reise in eine abgeschottete, verängstigte Corona-Welt, ohne allzu lebensfrohen Austausch. Und die Bilder vom Big-Air-Zentrum in Shougang sind auch noch in Erinnerung geblieben. Auf dem früheren Gelände eines Stahlkraftwerks fand der Big-Air-Wettkampf damals statt, die Kulisse für die besten Snowboard-Artistinnen wirkte brutalistisch, nach Wintersport sah die Gegend nicht aus. Für Anna Gasser wurde es dennoch der Ort ihres größten Triumphs.
Snowboarderin Anna GasserAnna und die jungen Artisten
Lesezeit: 4 Min.
Zweimal hat Anna Gasser schon Olympia-Gold im Big Air gewonnen. Und jetzt? Ist die Konkurrenz zehn bis 15 Jahre jünger als sie. Doch die Österreicherin hat den Sport erst groß gemacht.
Von Felix Haselsteiner, Livigno
Olympische Winterspiele:Die Schanze, die den Springern Angst macht
Nach dem millionenschweren Neubau der Skisprungschanzen von Predazzo stehen sie im Mittelpunkt der Kritik. Was läuft da falsch? Eine Annäherung in 3D.
Lesen Sie mehr zum Thema