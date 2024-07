Snoop Dogg in Paris:Olympiasieger im Snoop-Dogg-Sein

Es gibt tatsächlich eine Person in Paris, die einen Fehler entdeckt hat im Dasein des Entertainment-Gesamtkunstwerks Snoop Dogg . Nellie Biles, Mutter von Turn-Göttin Simone, fand es gar nicht lustig, dass der Rapper ihre Familie einfach hatte stehen lassen; 2010 am Times Square von New York. „Wir wollten ein Foto mit dir; aber, schwupp, schon warst du weg“, motzte Mama Biles. Snoop reagierte, wie er immer reagiert in diesen Momenten: Er lächelt diese peinliche Situation während der Eröffnungsfeier einfach weg mit Ich-Dummerchen-Kichern – und verkehrt es seitdem einfach ins Gegenteil: Snoop mit Simone-Biles-Shirt, wie er mit den Eltern der US-Turnerinnen auf deren Weg zu Team-Gold fiebert und Simone dann seinen persönlichen Olympia-Pin überreicht : Snoop Dogg, der vor dem Eiffelturm die olympischen Ringe als Rauch auspustet.

Der Rapper und Marihuana-Connaisseur ist das omnipräsente Maskottchen der Amerikaner bei diesen Spielen; bereits bei der Eröffnung wurde er als Fackelträger geadelt – was freilich umso witziger war, weil diese Fackel nun mal aussieht wie ein Joint, der das komplette olympische Dorf benebeln könnte. Ansonsten: Snoop beim Schwimmtraining mit Rekord-Olympiasieger Michael Phelps, der wie der Rapper als – nun ja, als was eigentlich - im Einsatz ist? Phelps gibt keine Experten-Kommentare ab, er bewertet die Leistungen nicht – er fiebert einfach mit und wird dann beim Jubeln am Beckenrand gezeigt. Danach: Live-Schalte zu Snoop während des 4×100-Meter-Finals, wo er mit der Ehefrau von Caeleb Dressel und deren gemeinsamem Kind dessen achte olympische Goldmedaille zelebriert.

Gäbe es Gold für die meisten Side Missions im Leben – Snoop wäre der Allergrößte der Geschichte. „Side Mission“ nennt man in Computerspielen die Mini-Abenteuer abseits der großen Geschichte; in etwa vergleichbar mit den grandiosen Stunden, wenn man auf dem Weg in den Urlaub irgendwo falsch abbiegt und unerwartet die Anekdote erlebt, die man noch seinen Kindeskindern berichten wird – der restliche Urlaub: langweilig. Im Leben von Snoop gibt es viele dieser Mini-Seiten-Abenteuer: Kochen mit Haushalts-Legende Martha Stewart, Kommentieren des Jux-Boxkampfes zwischen Mike Tyson und Roy Jones („Die kämpfen wie meine Onkel beim Grillfest“) oder der Dressur-Konkurrenz bei Olympia in Tokio, als er feststellte, dass ein Pferd einen astreinen Cripwalk hinlegen würde – also Bewegungen der Gang Crips, deren Mitglied er als Teenager gewesen ist.

Worin Snoop Dogg bei Olympia Experte ist? Die Leute zu unterhalten!

Wer nun fragt: Worin ist Snoop Dogg Experte, dass ihn TV-Sender NBC in Paris die Zeit seines Lebens haben lässt und überall hinschickt, wo man selbst gerne mal wäre: Training mit Legenden, Fiebern mit den Eltern, Party mit Olympiasiegern? Nun, Snoop ist Experte, Leute grandios zu unterhalten damit, dass er die Zeit seines Lebens hat – und was genau ist Olympia, wenn nicht Entertainment Deluxe? In Amerika können sie sich gerade auf sehr wenige Dinge einigen. Eines ist: Snoop in Paris ist grandioses Fernsehen!

Detailansicht öffnen Kann man das rauchen? Snoop Dogg bei den US-Trials mit Stabhochsprungstab. (Foto: Charlie Neibergall/AP)

„Es ist doch das Einfachste, was einer tun kann: man selbst sein“, sagte Snoop mal bei einer Begegnung mit der SZ, und bei Olympia tut er genau dies: Bei der Ausscheidung der US-Leichtathleten in Oregon versuchte er sich über die 200 Meter, schaffte als 52-Jähriger eine Zeit von 34,44 Sekunden und erfüllte damit ganz nebenbei die Forderung mancher Fans auf sozialen Medien, dass bei Olympia in jeder Disziplin ein Normalsterblicher antreten solle, um die übermenschlichen Leistungen der Athleten einordnen zu können. In Paris dann: Training mit den US-Gewichthebern, Kommentieren der Badminton-Wettbewerbe (man könnte das Gesagte ungeschnitten in einen Rap-Song samplen) und natürlich: Party ohne Pause mit allen, die ihm über den Weg laufen – also auch mit der Familie Biles; der Moment, in dem er seine Sonnenbrille abnimmt aus Verzückung über das, was Simone Biles abliefert, ist jetzt schon millionenfach geteiltes Meme all jener, die Verblüffung ausdrücken wollen.

Detailansicht öffnen Kann kaum glauben, was er sieht: Snoop Dogg beim Turnen. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images)

„Das Einzige, was dich einzigartig macht, bist du, also: wie du bist. Nur wer einzigartig ist, bleibt relevant in diesem Geschäft“, sagte Snoop einst zur SZ. Snoop ist, wie er ist, und er hat ganz offenbar einen Heidenspaß daran, dass ihm die Leute gerne dabei zusehen, wie er ist. Oder, wie er sagte, bevor er in der Turnhalle von Paris erst mit Mama Biles und dann mit Tochter Simone die Hüften schwang: „Einer muss es ja machen. Warum nicht ich?“