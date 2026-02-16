Frappierend vielschichtig war dieses Wimmelbild, die Szenerie am Montagnachmittag in Bormio ließ sich kaum anders beschreiben. Vor allem Slalomrennen kulminieren im Skisport gerne in einem besonders dramatischen Finale aus Hundertstelsekunden, Aufholjagden und Niederlagen. Aber dass die Männer-Skiwettbewerbe bei den Olympischen Spielen so dramatisch endeten, untermauerte noch einmal die Einzigartigkeit dieses alle vier Jahre stattfindenden Spektakels – in jeglicher Hinsicht. Der Reihe nach durchs Wimmelbild.