Sonne, Regen, mal bedeckter Himmel, oft fast frühlingshafte Temperaturen: So zeigte sich das Val di Fiemme mit seinen Olympiaorten Tesero und Predazzo bislang den Sportlern und dem Publikum bei diesen Winterspielen. Bis zum Montagabend, an dem der Superteam-Wettbewerb die Skisprung-Entscheidungen bei diesen Winterspielen abschließen sollte. Da begann es zu schneien, als hätte Frau Holle 1000 Bettdecken auf einmal ausgeschüttelt. Es rieselte erst leicht, am Ende sah man von unten die Schanze kaum, es war ein Schneesturm. Und dann, im letzten der drei Durchgänge, vor dem drittletzten Springer, wurde der erste olympische Wettkampf in diesem neuen Teamformat abgebrochen.
Superteam im SkispringenDeutsches Team zürnt nach Abbruch
Deutschland liegt im neuen Superteam-Wettbewerb auf Medaillenkurs – doch dann wird der Wettkampf wegen des Schneefalls abgebrochen. Die DSV-Athleten verpassen Bronze um 0,3 Punkte und sind mit der Entscheidung nicht einverstanden.
Von Sebastian Winter, Predazzo
