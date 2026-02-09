Philipp Raimund wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Er saß im zweiten Durchgang als letzter Springer hoch oben auf dem Balken der Normalschanze in Predazzo, weil er nach dem ersten schon geführt hatte. Und er ahnte: Ich kann jetzt Olympiasieger werden. Dabei hatte Raimund auf internationaler Bühne noch nie etwas gewonnen. Keinen Weltcup, kein Springen bei der Vierschanzentournee, schon gar keine WM- oder Olympiamedaille. Auch beim Skifliegen stand er nie auf dem Podest – er hat ja auch noch Höhenangst. Junioren-Weltmeister war er immerhin. Raimund atmete also tief durch und dachte sich: Jetzt ist der richtige Moment.
Gold für Skispringer RaimundNoch nie etwas gewonnen – und nun Olympiasieger
Lesezeit: 3 Min.
Er leidet unter Höhenangst und hat noch nie einen Weltcupsieg geholt: Trotzdem springt Philipp Raimund auf der Normalschanze in Predazzo zur Goldmedaille – und kann es nicht fassen.
Von Sebastian Winter, Predazzo
Olympische Winterspiele:Die Schanze, die den Springern Angst macht
Nach dem millionenschweren Neubau der Skisprungschanzen von Predazzo stehen sie im Mittelpunkt der Kritik. Was läuft da falsch? Eine Annäherung in 3D.
Lesen Sie mehr zum Thema