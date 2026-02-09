Philipp Raimund wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Er saß im zweiten Durchgang als letzter Springer hoch oben auf dem Balken der Normalschanze in Predazzo, weil er nach dem ersten schon geführt hatte. Und er ahnte: Ich kann jetzt Olympiasieger werden. Dabei hatte Raimund auf internationaler Bühne noch nie etwas gewonnen. Keinen Weltcup, kein Springen bei der Vierschanzentournee, schon gar keine WM- oder Olympiamedaille. Auch beim Skifliegen stand er nie auf dem Podest – er hat ja auch noch Höhenangst. Junioren-Weltmeister war er immerhin. Raimund atmete also tief durch und dachte sich: Jetzt ist der richtige Moment.