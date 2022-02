Von Volker Kreisl

Sie lächelt, wenn sie mit den Skiern auf der Schulter zum Lift stapft. Sie grinst, wenn sie an der Reportern vorbeiläuft, und auch in den letzten Minuten der Konzentration wirkt ihre Miene zumindest optimistisch. Schließlich, wenn sich Katharina Althaus auf den Startbalken schwingt, wenn ihre Augen von der Spiegelbrille verdeckt werden, dann sieht man noch ihre Mundwinkel zucken - das kann eigentlich nur Vorfreude sein. Denn Althaus stürzt sich in die Spur, sie fliegt, landet und bremst und lacht aus voller Lunge. So erlebt man die Oberstdorfer Skispringerin fast immer. Sogar am ersten Samstagabend dieser Spiele, gleich nach dem Einzelspringen der Frauen, jedenfalls nachdem Althaus zunächst ihr Gesicht hinter den Händen verborgen, offenbar auch geweint hatte und in sich gegangen war.

Sie lächelte also wieder, aber das war nicht selbstverständlich. Es gäbe eine Reihe von Skispringerinnen und Skispringern, die nach so einem packenden Finale, wie es sich in diesem Olympia-Frauenspringen von der Normalschanze entwickelt hatte, mindestens spitze Bemerkungen fallen gelassen, oder auch offen gegen die Wettkampf-Jury gelästert hätten. Doch dies ist offenbar weniger die Art von Althaus. Selbst dann, wenn sie soeben Gold knapp an die Slowenin Ursa Bogataj verloren und Silber vor der Slowenin Nika Kriznar gewonnen hatte, und dies wegen einer mindestens grenzwertigen Wind-Entscheidung der Rennleitung.

Die Sloweninnen trieben sich gegenseitig zu Hochleistungen an

Rund zehn Minuten zuvor war dieser Abend, der wegen seiner Spannung länger in Erinnerung bleiben dürfte, in seiner Schlussphase angelangt. Fünf bis sechs Kandidatinnen auf einen Medaillenplatz waren da noch übrig. Doch weder die Japanerin Sara Takanashi noch die Norwegerin Silje Opseth schafften es unter die Besten. Auch die erste der drei slowenischen Spitzenspringerinnen scheiterte an ihrem zweiten Sprung, Kriznar machte es dann besser, ebenso Bogataj. Team Slowenien hatte das geboten, was wohl gemeint ist, wenn jemand ein Stadion oder einen Wettkampf "rockt". Auf den Rängen war zwar niemand, aber die Vorführung der Sloweninnen, die sich im ersten Durchgang schon gegenseitig zu Hochleistungen und extrem risikofreudigen Sprüngen gegenseitig antrieben, überraschte.

Althaus, die Weltranglisten-Zweite, war die Letzte der Party, die noch auftreten musste. Doch während sie sich konzentrierte, drehte der Wind in den Bergen nordöstlich von Peking und blies statt von unten die Schanze hinauf, von oben die Anlage hinab. Übliche Folge: die nächste Springerin wird in der Luft vom Rückenwind leicht zu Boden gedrückt, was zwar durch Extrapunkte etwas kompensiert wird, jedoch im Endeffekt meist ein Nachteil bleibt.

In wichtigen Springen, etwa bei Weltmeisterschaften oder auch im Weltcup, wird deshalb bei den letzten Akteuren versucht, das Zeitfenster vor dem Start möglichst lange auszureizen, besonders dann, wenn der Wind schon den ganzen Abend über die Richtung gewechselt hatte. Und er hatte sich tatsächlich zeitnah wieder beruhigt, doch da stand Althaus schon unten und wartete auf die Entscheidung: Bogataj hatte 239 Punkte, Althaus 236,8, somit 2,2 Zähler weniger, das entspricht 1,2 Metern bei der Landung. Es ist das übliche Pech, unverständlich aber wirkte die Entscheidung der Rennleitung, Althaus so flott weiterspringen zu lassen, mindestens unglücklich die Tatsache, dass diese strenge Entscheidung ein Slowene getroffen hatte.

Mit ausgereifter Technik: Althaus hat noch einen Telemark gesetzt

Althaus behielt ihren Frust im Wesentlichen dann für sich. "Ich habe mich irgendwie geärgert und gleichzeitig gefreut, das war dann ein bisschen zu viel", kommentierte sie später die Sekunden, in denen sie im Ziel in den Schnee gesunken war. Dann ging es wieder einmal darum, den Wert von Silber richtig einzuschätzen.

Detailansicht öffnen Auf dem Podest konnte Katharina Althaus letztendlich jubeln über Silber. (Foto: Christof Stache/AFP)

Denn Althaus befand sich schon öfter in dieser Situation, nur knapp einen großen Sieg verpasst zu haben. Als Einzelspringerin war sie schon in Jugendzeiten eine Silber-Sammlerin. Zweite wurde sie 2012 bei den Olympischen Jugendspielen in Innsbruck, Zweite auch 2016 bei der Junioren-WM in Rasnov. Platz zwei im Einzel wurde es dann auch bei der Erwachsenen-WM 2019 in Seefeld. Und ihre Olympia-Einzelbilanz weist nun ebenfalls zwei Silbermedaillen auf - in Pyeongchang 2018, und nun in Peking.

Insgesamt war spürbar, dass die Deutschen aus Althaus' Pech keine große Affäre machen wollten. Bundestrainer Maximilian Mechler erklärte, er habe sogar um einen Platz auf dem Podium gezittert, so grenzwertig waren die Bedingungen plötzlich. Als es dann doch wieder geklappt hatte, war Mechler "überglücklich". Er wusste ja: "Das geht ganz schnell auch anders aus."

Erfolge sind eben auch relativ. Und dieser zweite Platz in der langen Reihe von Silbermedaillen der Skispringerin Katharina Althaus dürfte durchaus ein besonderer bleiben. Immerhin hat sie das Beste daraus gemacht, dem Rückenwind getrotzt und noch einen Telemark zustande gebracht, was von einer ausgereiften Technik zeugt. Zählt man ihren Optimismus und ihr Alter von erst 25 Jahren hinzu, dann dürfte sie die ein oder andere Einzel-Goldmedaille auch noch erringen.