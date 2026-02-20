Da standen sie wieder, Daniela Maier und Fanny Smith, vier Jahre später. In Zhangjiakou, bei den Winterpielen von Peking im Februar 2022, hatten noch Tränen das Bild bestimmt, bevor das Chaos folgte: Maier kam damals im Skicross-Finale als Vierte ins Ziel, dann aber wurde die Schweizerin Smith per Videobeweis nachträglich disqualifiziert und Maier erhielt die Bronzemedaille, die sie weinend entgegennahm. Wenig später die Umkehr: Der Deutschen wurde die Medaille zwischenzeitlich wieder aberkannt, nach Schweizer Protesten und einer Entscheidung des Weltskiverbands Fis. Erst im Dezember 2022, nach einer Verhandlung vor dem Sportgerichtshof Cas, stand fest, dass beide eine Bronzemedaille erhielten.
Skicross-Gold für Daniela Maier
2022 wurde Daniela Maier eine Bronzemedaille im Skicross zunächst aberkannt. Diesmal gewinnt sie Gold – es ist der größte Erfolg ihrer Karriere.
