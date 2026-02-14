Der Riesenslalom bei Olympischen Spielen zeichnet sich dadurch aus, dass er bunter ist als andere Skirennen. Für Athleten aus Kenia, Trinidad und Tobago, Haiti, Hongkong oder den Philippinen sind die zwei technischen Rennen bei den Winterspielen die beste Gelegenheit, um einige Minuten Ski-Ruhm zu bekommen. Auch am Samstag war das der Fall: Sie durften antreten, weil sich bei Olympia die ganze Welt messen soll. In Bormio hatte sich der Regen schon wieder gelegt, der den zweiten Durchgang bei diesem einzigartigen Rennen begleitet hatte, als immer noch Exoten um Platzierungen fuhren, auf der Suche nach dem olympischen Gefühl im Schnee.