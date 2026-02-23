Zu wenige Medaillen, zu viele Enttäuschungen: Das deutsche Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen wirft Fragen auf, auch nach dem Nachwuchs. Andreas Schlütter, 53, Vorstand Sport und Geschäftsführer des Deutschen Skiverbandes (DSV), hat am Rande des olympischen 50-Kilometer-Langlaufs in Tesero zumindest ein paar Ideen, wie man manche Probleme angehen könnte.
Nachwuchsprobleme im Wintersport„Wir können viel von Norwegen lernen“
Lesezeit: 3 Min.
Der deutsche Wintersport hat ein Nachwuchsproblem. DSV-Vorstand Andreas Schlütter spricht über die schwache Olympia-Ausbeute, Anreize für Kinder aus sozial schwachen Familien und ein neues Belohnungssystem.
Interview von Sebastian Winter, Tesero
Deutsche Olympiabilanz:Mehr Medaillen? Skeleton rückwärts wäre eine Idee
„Freude, Stolz, eine kleine Prise Ernüchterung“: So bewertet der DOSB die deutsche Olympia-Bilanz. Der erkennbare Abschwung wird nicht klar als solcher benannt – manche Probleme gären seit Jahren.
Lesen Sie mehr zum Thema